Feng Shui Tips: जॉब से लेकर बिजनेस में नहीं मिल रहा है किस्मत का भरपूर साथ, तो फेंगशुई के इन उपायों से बढ़ाएं गुड लक

फेंगशुई में उत्तर दिशा को जल तत्व की दिशा माना जाता है, जो करियर और आर्थिक प्रवाह से जुड़ी होती है। इस दिशा को हमेशा साफ, व्यवस्थित और रोशन रखें। गंदगी या अव्यवस्था यहां नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। उत्तर दिशा में हल्का पानी का फव्वारा या साफ पानी का बर्तन रखने से करियर में गति आती है।
उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में गोल्डफिश का एक्वेरियम रखना फेंगशुई का बेहद प्रभावी उपाय है। गोल्डफिश को सौभाग्य और धन का प्रतीक माना जाता है। कम से कम 8 या 9 गोल्डफिश रखें, जिनमें एक काले रंग की मछली भी हो। यह एक्वेरियम ना सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि बिजनेस और जॉब में नए अवसर भी लाता है।
दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिशा लकड़ी तत्व से जुड़ी होती है, जो विकास और समृद्धि का प्रतीक है। यहां हरे-भरे पौधे लगाएं, खासकर मनी प्लांट या लकी बैंबू। स्वस्थ पौधे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और करियर में तरक्की के रास्ते खोलते हैं। मुरझाए पौधों को तुरंत हटा दें।
फेंगशुई में ड्रैगन फेस वाला कछुआ सफलता और उन्नति का प्रतीक है। इसे उत्तर दिशा में रखने से करियर में अड़चनों दूर होती हैं और नौकरी या बिजनेस में प्रगति होती है। यह मूर्ति सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसे साफ जगह पर रखें और नियमित रूप से साफ करें।
फेंगशुई के अनुसार, ऑफिस या डेस्क की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी सीट ऐसी रखें कि पीठ दीवार की तरफ हो और सामने खुला स्थान हो। दक्षिण दिशा में बैठना करियर के लिए शुभ माना जाता है। खिड़की के पास बैठने से प्राकृतिक रोशनी मिलती है, जो ऊर्जा बढ़ाती है।
व्यापार या ऑफिस के मुख्य द्वार के सामने या उत्तर दिशा में हंसते हुए बुद्धा की मूर्ति रखें। लाफिंग बुद्धा सकारात्मक ऊर्जा, खुशी और धन आकर्षित करते हैं। हाथ में सिक्के या थैली लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखें। रोजाना इसकी देखभाल करें और मुस्कुराते हुए प्रार्थना करें।
वर्कप्लेस पर साफ-सफाई बनाए रखें। टूटे सामान या बेकार चीजें ना रखें। मेज पर क्रिस्टल या पिरामिड रखना भी शुभ होता है। रोशनी का ध्यान रखें, अंधेरी जगह नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है।
इन फेंगशुई उपायों को अपनाने से ना सिर्फ जॉब और बिजनेस में किस्मत साथ देती है, बल्कि घर में शांति और समृद्धि भी बढ़ती है। धीरे-धीरे अवसर बढ़ने लगते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नियमितता और सकारात्मक सोच के साथ इन उपायों को अपनाएं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।