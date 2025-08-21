फेंगशुई: घर में ड्रैगन स्टेच्यू रखने के 5 फायदे, इन दिशाओं में रखना होता है शुभ

फेंगशुई शास्त्र के अनुसार अगर घर में कुछ चीजों को रख दिया जाए तो इससे एनर्जी एकदम से बदल जाती हैं। आज बात करेंगे ड्रैगन स्टैच्यू की जिसे घर में रखना अच्छा माना जाता है। नीचे जानें इस खास स्टैच्यू को घर में रखने से क्या लाभ मिलते हैं। साथ ही जानिए कि आखिर इसे किस दिशा में रखना शुभ होता है।
घर में ड्रैगन के स्टैच्यू को रखने से हर तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है। फेंग शुई में ड्रैगन को ताकत और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इसे घर में रखना काफी शुभ होता है।
फेंगशुई के अनुसार घर में ड्रैगन का स्टैच्यू रखने से सकारात्मक एनर्जी का संचार होता है। ऐसे में घर में सुख-शांति आराम से आती है। इस वजह से घर के सभी सदस्य भी खुश रहते हैं।
अगर आप इसे ऑफिस के डेस्क पर रखते हैं तो आपको करियर में खूब तरक्की मिलती है। साथ ही आपके काम को लोग पहले से ज्यादा सराहने भी लगते हैं। ड्रैगन स्टैच्यू से निकली सकारात्मक ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में मदद करती है।
अगर आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जगल कर रहे हैं तो ड्रैगन स्टैच्यू से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। इसकी मदद से लाइफ में बैलेंस आने लगता है। इस वजह से आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भरपूर समय दे पाते हैं और वो भी बिना किसी रुकावट के। फेंग शुई शास्त्र की भाषा में कहें तो इससे यिन और यांग संतुलित होता है। इससे जिंदगी में प्यार और शांति को जगह मिल पाती है।
फेंग शुई शास्त्र के हिसाब से अगर घर में ड्रैगन स्टैच्यू रखा जाए तो धन-धान्य की कमी कभी नहीं होती है। जिन लोगों के हाथ में पैसा नहीं रुकता है, वो घर में इस स्टैच्यू को जगह दे सकते हैं।
फेंगशुई के हिसाब से ड्रैगन स्टैच्यू को सही दिशा में रखना जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए तो इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। शास्त्र के हिसाब से इसे पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि इसे कभी बेडरूम या फिर ऊंचे स्थान पर नहीं रखना चाहिए।