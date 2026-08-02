ये 4 तरह के लाफिंग बुद्धा चमका देंगे आपकी किस्मत! पैसों की तंगी से राहत के लिए घर में रखें ऐसी मूर्ति

जिस बुद्धा के कंधे पर थैला या पोटली हो उसे बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह थैला दुख और परेशानियों को अपने अंदर समा लेता है। इस तरह का लाफिंग बुद्धा पैसा और खुशी देता है। दुकान या ऑफिस में रखने से बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलती है। यह मूर्ति घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में भी सहायक होती है।
इस प्रकार का लाफिंग बुद्धा पैसों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला माना जाता है। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया हो या आमदनी में रुकावट आ रही हो, तो यह मूर्ति विशेष रूप से उपयोगी होती है। दोनों हाथ ऊपर उठे होने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना मजबूत होती है।
जिस मूर्ति में बुद्धा के साथ बच्चे दिख रहे हों वह घर में झगड़े कम करने और पारिवारिक माहौल सुधारने में मदद करती है। साथ ही धन जोड़ने में भी सहायता करती है। परिवार के सुख-शांति और समृद्धि के लिए यह बुद्धा बहुत अच्छा माना जाता है। घर के मुख्य स्थान पर रखने से सामंजस्य बना रहता है।
यह लाफिंग बुद्धा सीधे धन वृद्धि से जुड़ा होता है। इसे अलमारी कैश बॉक्स या गल्ले के पास रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इससे पैसा बढ़ने और आर्थिक स्थिरता आने में मदद मिलती है। धन संबंधी परेशानियों से राहत पाने के लिए यह मूर्ति विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है।
लाफिंग बुद्धा को कभी भी जमीन पर ना रखें। इस मूर्ति को बेडरूम बाथरूम और किचन में रखने से बचें। फेंगशुई के अनुसार, इसे थोड़ी ऊंची और साफ जगह पर रखना चाहिए। घर के मेन गेट से अंदर आते ही सामने रखें, लेकिन मुंह घर के अंदर की तरफ हो। इससे बुरी ऊर्जा बाहर रहती है और अच्छी चीजें घर में आती हैं।
ड्राइंग रूम में लाफिंग बुद्धा को घर के पूरब दिशा की तरफ मुंह करके रखें। इससे घर के सदस्य मिल-जुलकर रहते हैं और पैसों की कमी कम महसूस होती है। दुकान या ऑफिस में जहां पैसा रखा जाता है, उसके पास या उत्तर दिशा में रखना फायदेमंद रहता है। इससे बिक्री और आमदनी बढ़ाने में सहायता मिलती है।
सुबह उठकर लाफिंग बुद्धा के पेट को प्यार से सहलाएं और अपनी मनोकामना मन में बोलें। मान्यता है कि इससे मन की बात पूरी होने में मदद मिलती है। यह छोटा-सा अभ्यास सकारात्मक सोच और विश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। नियमित रूप से ऐसा करने से मूर्ति की ऊर्जा सक्रिय बनी रहती है।
लाफिंग बुद्धा किसी से उपहार में ना लें, बल्कि खुद अपने पैसे से खरीदें। अगर मूर्ति टूट जाए, तो घर में ना रखें उसे नदी या बहते पानी में विसर्जित कर दें। मूर्ति को हमेशा साफ रखें। गंदा होने पर उसका असर कम हो जाता है। हफ्ते में एक बार कपड़े से पोंछते रहें। सही तरीके से रखने पर घर में धन शांति और खुशहाली का संचार होता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।