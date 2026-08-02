ये 4 तरह के लाफिंग बुद्धा चमका देंगे आपकी किस्मत! पैसों की तंगी से राहत के लिए घर में रखें ऐसी मूर्ति

इन बातों का रखें ध्यान

लाफिंग बुद्धा किसी से उपहार में ना लें, बल्कि खुद अपने पैसे से खरीदें। अगर मूर्ति टूट जाए, तो घर में ना रखें उसे नदी या बहते पानी में विसर्जित कर दें। मूर्ति को हमेशा साफ रखें। गंदा होने पर उसका असर कम हो जाता है। हफ्ते में एक बार कपड़े से पोंछते रहें। सही तरीके से रखने पर घर में धन शांति और खुशहाली का संचार होता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।