फेंगशुई: घर में मछली के जोड़े की तस्वीर लगाने के नियम और लाभ

प्रतीक

वास्तु और फेंगशुई में चांदी या पीतल धातु से बनी मछली की मूर्ति के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसी मूर्तियों से घर में खुशहाली और शांति का आगमन होता है और उन्नति के मार्ग खुलते हैं, क्योंकि मछली को अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, धन और शक्ति का प्रतीक माना जाता है।