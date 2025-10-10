फेंगशुई: घर में मछली के जोड़े की तस्वीर लगाने के नियम और लाभ

फेंगशुई के मुताबिक मछली के जोड़े की मूर्ति को घर में रखने या फिर मछली के जोड़े की तस्वीर को दीवार पर लटकाने से खूब फायदा होता है। आप आप पीतल या चांदी से बनी मछली के जोड़े की मूर्ति को घर में रख सकते हैं।
वास्तु और फेंगशुई में चांदी या पीतल धातु से बनी मछली की मूर्ति के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसी मूर्तियों से घर में खुशहाली और शांति का आगमन होता है और उन्नति के मार्ग खुलते हैं, क्योंकि मछली को अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, धन और शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
यदि अब व्यवसाय में तरक्की या नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो इसके लिए घर की दीवार पर मछली की पेंटिंग या तस्वीर लगा सकते हैं।
इस बात का ध्यान रखें कि पेटिंग या तस्वीर में मछली जोड़े में ही होनी चाहिए। इससे करियर में तरक्की होती है और धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ती है।
पूर्व दिशा या उत्तर दिशा, पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा, ईशान कोण में मछली के जोड़ों को लटकाने से घर के सदस्यों का भाग्योदय, दुकान में लटकाने से दुकानदार की आय में वृद्धि होती है और कार्यालय में इसका प्रयोग उन्नतिकारक होता है।
फेंगशुई के अनुसार मछली के जोड़े को प्रतीक चिन्ह को घर में लटकाने से घर के सदस्यों पर आने वाली सारी विपत्तियां टल जाती हैं। इसे घर में टांगने से धन-संपत्ति का भी आगमन होता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।