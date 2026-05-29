Feng Shui Tips: घर में लगातार बीमारी या बार-बार लग रही है बुरी नजर, तो जरूर अजमाएं फेंगशुई का ये असरदार उपाय

फेंगशुई में नमक को नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। अगर आपके घर में भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो नमक के उपाय को आजमाकर देखें। यह घर की रुकी हुई ऊर्जा को साफ करने में बहुत प्रभावी साबित होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
फेंगशुई में नमक को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला प्राकृतिक माध्यम माना जाता है। नमक घर की बुरी ऊर्जा, बुरी नजर और रुकी हुई शक्ति को अपने अंदर खींच लेता है। प्राचीन चीनी परंपरा में सदियों से नमक का उपयोग घर की सफाई और सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है। जब घर में ऊर्जा रुक जाती है, तो बीमारी, कलह और आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। नमक इन रुकावटों को दूर करके घर में ताजगी और सकारात्मकता लाता है।
यह उपाय तब सबसे अच्छा काम करता है जब घर में लगातार बीमारी, नींद नहीं आना, बच्चों का रोना-चिल्लाना या सदस्यों के बीच अनचाहे झगड़े बढ़ जाते हैं। बुरी नजर का प्रभाव महसूस होने पर भी इसे तुरंत शुरू किया जा सकता है।
एक साफ कांच या मिट्टी के छोटे बर्तन में साधारण खाने वाला नमक भर लें। इसमें 3-4 लौंग या थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इस बर्तन को घर के हर कोने में रख दें, खासकर उन जगहों पर जहां ज्यादा लोग बैठते हैं या जहां अंधेरा रहता है। बेडरूम, बैठक, रसोई और बच्चों के कमरे में एक-एक बर्तन रखना बहुत अच्छा रहता है।
नमक को 24 घंटे से लेकर 7 दिनों तक रखा जा सकता है। धर्म विशेषज्ञ 3 से 7 दिन रखने की सलाह देते हैं। जब नमक गीला, फीका या गंदा दिखने लगे, तो समझ लें कि उसने काफी नकारात्मक ऊर्जा सोख ली है। फिर पुराने नमक को घर से बाहर फेंक दें और नया नमक भर लें।
नमक बदलते समय मन में यह भाव रखें कि 'सभी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और बीमारी इस नमक के साथ चली जाए'। नमक को फेंकते समय घर के अंदर कभी ना फेंकें, बल्कि बाहर किसी पौधे के नीचे या बहते पानी में डाल दें।
नमक उपाय के साथ घर के उत्तर-पूर्व कोने को हमेशा साफ रखें। घर में लगे शीशों को नियमित साफ करें, क्योंकि गंदे शीशे नकारात्मक ऊर्जा को दोगुना कर देते हैं। रात को सोने से पहले घर में हल्की अगरबत्ती जलाएं। इन छोटे बदलावों से नमक उपाय का असर कई गुना बढ़ जाता है।
नमक उपाय करते समय घर में सकारात्मक बातें करें। नकारात्मक चर्चा या बहस से बचें। अगर घर में कोई गंभीर बीमारी है, तो इस उपाय को डॉक्टर के इलाज के साथ-साथ करें। नमक को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
नियमित रूप से यह उपाय करने पर 7 से 21 दिनों में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगते हैं। घर का माहौल हल्का महसूस होने लगता है, नींद अच्छी आती है और अनचाहे झगड़े कम हो जाते हैं। यह उपाय बुरी नजर और लगातार बीमारी से छुटकारा दिलाने में बेहद असरदार माना जाता है।
फेंगशुई का नमक उपाय घर की सुरक्षा और सकारात्मकता के लिए बेहद उपयोगी है। बिना किसी खर्च के यह आसान उपाय आजमाकर देखें। स्वच्छता, सकारात्मक सोच और नियमितता बनाए रखें, तो पूरे साल घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।