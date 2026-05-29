Feng Shui Tips: घर में लगातार बीमारी या बार-बार लग रही है बुरी नजर, तो जरूर अजमाएं फेंगशुई का ये असरदार उपाय

फेंगशुई में नमक का महत्व

फेंगशुई में नमक को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला प्राकृतिक माध्यम माना जाता है। नमक घर की बुरी ऊर्जा, बुरी नजर और रुकी हुई शक्ति को अपने अंदर खींच लेता है। प्राचीन चीनी परंपरा में सदियों से नमक का उपयोग घर की सफाई और सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है। जब घर में ऊर्जा रुक जाती है, तो बीमारी, कलह और आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। नमक इन रुकावटों को दूर करके घर में ताजगी और सकारात्मकता लाता है।