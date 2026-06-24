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Feng Shui: आप भी रखते हैं लाल रंग का पर्स? बढ़ेंगे फालतू के खर्चे, जानें सही ऑप्शन

Purse Colour Fengshui Tips: फेंगशुई के अनुसार पर्स का रंग बचत और खर्च की आदतों को प्रभावित करता है। जानिए कौन से रंग का पर्स रखना शुभ माना जाता है?

Garima SinghJun 24, 2026 04:33 pm IST
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किस पर्स होता है शुभ?

फेंगशुई के अनुसार पर्स का रंग हमारी बचत और खर्च की आदतों पर असर डाल सकता है। अगर पैसा आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता है तो एक बार अपने पर्स के रंग पर नजर डालने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि आखिर किस रंग के पर्स रखने से बरकत आती है और किस रंग का पर्स रखने से हमें बचना चाहिए?

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लाल रंग का पर्स

वैसे तो लाल रंग देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और ये एनर्जेटिक भी होता है। फेंगशुई में भी इस रंग को खूब तवज्जो दी जाती है लेकिन इस रंग के पर्स को रखने का मतलब है फालतू के खर्चों को बढ़ावा देना। मान्यता है कि इस रंग के पर्स में पैसा नहीं टिक पाता है।

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लाल पर्स से बचत करना मुश्किल

फेंगशुई के अनुसार लाल रंग का पर्स बिना जरूरत के शॉपिंग करने की आदत लगवा सकता है। दरअसल इस रंग से खर्चा खूब होता है। ऐसे में बचत करना मुश्किल सा होता जाता है।

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काले रंग का पर्स

फेंगशुई में काले रंग को बचत और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि इसकी एनर्जी से पैसों को संभालकर रखने की आदत लगती है।

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नीले रंग का पर्स

फेंगशुई में नीले रंग को शांति और बैलेंस से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में इस रंग का पर्स लकी होता है। मान्यता है कि इससे पैसों को सोच-समझकर खर्च करने की आदत बढ़ती है।

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हरे रंग का पर्स

हर रंग को हमेशा से ही तरक्की और नए मौकों के रूप में देखा जाता है। फेंगशुई के अनुसार नया काम शुरू करने वालों के लिए ये रंग काफी शुभ माना जाता है।

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पीले रंग का पर्स

फेंगशुई में पीले रंग को पैसे और स्टेबिलिटी से जोड़कर देखते हैं। जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की चाह रखते हैं उन्हें इस रंग का पर्स जरूर रखना चाहिए।

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भूरे रंग का पर्स

भूरे रंग को भी स्टेबिलिटी से ही जोड़कर देखा जाता है। फेंगशुई मान्यता है कि इससे फालतू के खर्चे कम होते हैं और बचत सही तरीके से हो पाती है।

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सफेद, सिल्वर या फिर गोल्डन रंग का पर्स

फेंगशुई में इस रंग को लग्जरी से जोड़कर देखा जाता है। इन रगों को सुख-समृद्धि से जोड़कर देखते हैं। मान्यता है कि इन रंगों से जिंदगी में पॉजटिविटी आती है और साथ में आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।

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किस रंग का पर्स चुनें?

अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो बस इतना समझ लें कि काले या भूरे रंग का पर्स चुनना सबसे अच्छा होगा। वहीं हरे और पीले रंग का पर्स भी आपके लिए सही होगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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