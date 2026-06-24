Feng Shui: आप भी रखते हैं लाल रंग का पर्स? बढ़ेंगे फालतू के खर्चे, जानें सही ऑप्शन

किस रंग का पर्स चुनें?

अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो बस इतना समझ लें कि काले या भूरे रंग का पर्स चुनना सबसे अच्छा होगा। वहीं हरे और पीले रंग का पर्स भी आपके लिए सही होगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।