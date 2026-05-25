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मनी प्लांट ही नहीं फेंगशुई का ये स्टोन भी है असली 'मनी मैग्नेट', घर में ऐसे रखने से दूर होती है आर्थिक तंगी

आज के समय में लोग आर्थिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए विभिन्न उपायों की तलाश में रहते हैं। मनी प्लांट के बाद अब पाइराइट स्टोन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सुनहरे रंग का यह चमकदार पत्थर ना सिर्फ देखने में आकर्षक है, बल्कि फेंगशुई में इसे धन आकर्षित करने वाला शक्तिशाली स्टोन माना जाता है।

Navaneet RathaurMay 25, 2026 11:44 am IST
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फेंगशुई टिप्स

फेंगशुई के अनुसार, पाइराइट स्टोन को 'मनी स्टोन' या 'धन का पत्थर' भी कहा जाता है। पाइराइट स्टोन धन आकर्षित करने, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी बेहद प्रभावी माना जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

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पाइराइट स्टोन

पाइराइट एक प्राकृतिक खनिज है, जिसकी चमक सोने जैसी होती है। यही वजह है कि इसे 'फूल्स गोल्ड' भी कहते हैं। हालांकि, यह सोना नहीं है, लेकिन इसकी दिव्य चमक और ऊर्जा इसे खास बनाती है। फेंगशुई में इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह पत्थर ना सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि सकारात्मकता को आमंत्रित भी करता है।

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फेंगशुई में पाइराइट का महत्व

फेंगशुई विशेषज्ञ पाइराइट को धन के प्रवाह को बढ़ाने वाला शक्तिशाली टूल मानते हैं। यह पत्थर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास जगाता है और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। जब यह पत्थर घर या ऑफिस में सही जगह पर रखा जाता है, तो आर्थिक अवसर खुद-ब-खुद आने लगते हैं। यह ना सिर्फ धन आकर्षित करता है, बल्कि उस धन को स्थिर भी रखने में मदद करता है।

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पाइराइट रखने का सही तरीका

पाइराइट को घर की उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना सबसे ज्यादा शुभ होता है। यह दिशाएं धन और समृद्धि से जुड़ी मानी जाती हैं। कई लोग इसे तिजोरी, कैश बॉक्स या काम की जगह पर भी रखते हैं। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रहता है। पत्थर को साफ और चमकदार बनाए रखें, क्योंकि गंदा पत्थर उल्टा प्रभाव दे सकता है।

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आर्थिक समस्याओं से मुक्ति

पाइराइट को धन का चुंबक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक धन ऊर्जा को आकर्षित करता है। जो लोग लगातार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें इस पत्थर को घर में रखने से काफी लाभ मिलता है। यह पत्थर ना सिर्फ नई कमाई के रास्ते खोलता है, बल्कि पुरानी आर्थिक समस्याओं को भी कम करने में मदद करता है।

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मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास

पाइराइट केवल धन के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। यह डर, नकारात्मक विचार और असफलता के भाव को दूर करता है। इससे व्यक्ति के अंदर साहस और सकारात्मक सोच बढ़ती है, जो व्यवसाय और करियर दोनों में सफलता दिलाती है। जो लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं, उनके लिए यह पत्थर बेहद उपयोगी साबित होता है।

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पाइराइट रखते समय बरतें ये सावधानियां

पाइराइट को हमेशा साफ जगह पर रखें। इसे नियमित रूप से साफ पानी से धोकर सूखने दें। अगर संभव हो, तो हर शुक्रवार को इसे हल्के नमक वाले पानी में रखकर शुद्ध करें। पत्थर को कभी भी अंधेरी जगह या बेडरूम के साउथ वेस्ट कोने में ना रखें। सही जगह और साफ-सफाई के साथ रखने पर ही इसका पूरा प्रभाव मिलता है।

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जीवन में आएगी समृद्धि

पाइराइट स्टोन मनी प्लांट की तरह ही घर की सकारात्मकता और आर्थिक स्थिति सुधारने का सरल लेकिन प्रभावी उपाय है। अगर आप इसे श्रद्धा और सही नियमों के साथ घर में रखते हैं, तो धीरे-धीरे आर्थिक तंगी दूर होती है। इस पत्थर की चमक ना सिर्फ आपके घर को सुंदर बनाएगी, बल्कि आपके जीवन में समृद्धि भी लाएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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