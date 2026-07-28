मनी फ्लो को बढ़ाते हैं मनी प्लांट समेत फेंगशुई के ये 4 पौधे

तमाम लोगों को लगता है कि मनी प्लांट ही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसके चलते तरक्की और धनलाभ के रास्ते खुलते हैं। फेंगशुई के कई ऐसे पौधे हैं जो घर में अच्छी एनर्जी लेकर आते हैं। जानिए आखिर ये पौधे कौन से हैं?
फेंगशुई के नियमों के अनुसार जेड प्लांट को धन और तरक्की के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि इसकी हरी और मोटी-मोटी पत्तियां घर में मनी फ्लो को बढ़ाती हैं। साथ ही इन्हें घर में रखने से घर में खुशहाली आती है।
पचीरा ट्री को मनी ट्री भी कहा जाता है। इसे अच्छे किस्मत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि इसे घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखा जाए तो आर्थिक स्थिति सही होती है। साथ ही इससे घर में सुख-समृद्धि भी आती है।
लिस्ट में स्नेक प्लांट का नाम भी शामिल है। माना जाता है कि आसपास की हवा को शुद्ध करने के साथ ही स्नेक प्लांट घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। साथ ही ये घर की नेगेटिविटी को कम कर देते हैं और अगर ये हरे-भरे रहते हैं तो इन्हें अच्छे संकेत के रूप में देखा जाता है।
फेंगशुई में लकी बैम्बू को गुडलक और पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि इसे सही तरीके से घर में रखा जाए तो घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है। लकी बैम्बू को लेकर ये भी मान्यता है कि इसकी एनर्जी से करियर-बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है।
मनी प्लांट वास्तु और फेंगशुई दोनों में ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर इसे सही तरीके से लगाया जाए तो ये मनी फ्लो को बढ़ाते हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।