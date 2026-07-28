मनी फ्लो को बढ़ाते हैं मनी प्लांट समेत फेंगशुई के ये 4 पौधे

स्नेक प्लांट

लिस्ट में स्नेक प्लांट का नाम भी शामिल है। माना जाता है कि आसपास की हवा को शुद्ध करने के साथ ही स्नेक प्लांट घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। साथ ही ये घर की नेगेटिविटी को कम कर देते हैं और अगर ये हरे-भरे रहते हैं तो इन्हें अच्छे संकेत के रूप में देखा जाता है।