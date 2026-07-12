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आज ही अपनाएं कोई भी 1 आसान तरीका, घर में होगी बरकत ही बरकत

feng shui, फेंगशुई : फेंगशुई चीनी शास्त्र है। इस शास्त्र में वास्तु दोष के निवारण के लिए कई आसान उपाय बताए हैं। फेंग शुई की मदद से घर को सुंदर और एस्थेटिक लुक देने के साथ आप माहौल पॉजिटिव और हैप्पी भी बनाए रख सकते हैं।

Shrishti ChaubeyJul 12, 2026 07:21 pm IST
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फेंगशुई उपाय

फेंगशुई चीनी शास्त्र है। इस शास्त्र में वास्तु दोष के निवारण के लिए कई आसान उपाय बताए हैं। इस शास्त्र की मदद से आप अपने घर की ऊर्जा में भी सुधार ला सकते हैं। फेंग शुई की मदद से घर को सुंदर और एस्थेटिक लुक देने के साथ आप माहौल पॉजिटिव और हैप्पी भी बनाए रख सकते हैं।

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जेड प्लांट

काफी समय से अगर आप पैसों की समस्या से परेशान हो रहे हैं तो इसकी वजह घर की नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। इसलिए घर में सुख-समृद्धि बढ़ाने के लिए आप जेड प्लांट लगा सकते हैं।

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पीस लिली प्लांट

घर में शांति, खुशहाली बनाए रखने के लिए आपको पीस लिली लगाना चाहिए। पीस लिली ऑफिस या घर में लगाने से सुख-समृद्धि बनी रहती है और तरक्की के मार्ग भी खुलते हैं।

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बांस का पौधा

घर के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है बैंबू ट्री। घर के पूरब के कॉर्नर में बैंबू ट्री लगाने से घर की सुख-समृद्धि बनी रहती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।

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तुलसी का पौधा

हिन्दू धर्म में तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मान्यता है तुलसी का पौधा लगाने और इसके समक्ष घी का दीपक जलाने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है।

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मनी प्लांट

मनी प्लांट गुड लक अट्रैक्ट करने का काम करता है। घर की उत्तर दिशा में नीले कलर की बोतल या ट्रांसपेरेंट वास में मनी प्लांट लगाएं। इस बात का ध्यान जरूर रखें की इसकी बेल नीचे की ओर न लटकने पाए। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Fengshui tips Dhan Labh Upay
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