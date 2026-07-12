आज ही अपनाएं कोई भी 1 आसान तरीका, घर में होगी बरकत ही बरकत

मनी प्लांट

मनी प्लांट गुड लक अट्रैक्ट करने का काम करता है। घर की उत्तर दिशा में नीले कलर की बोतल या ट्रांसपेरेंट वास में मनी प्लांट लगाएं। इस बात का ध्यान जरूर रखें की इसकी बेल नीचे की ओर न लटकने पाए। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।