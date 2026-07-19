घर में सही जगह पर लगा आईना बदल सकता है आपकी किस्मत, जान लें फेंगशुई के ये 5 नियम

आईना से लाभ कैसे होगा?

आईना लगाते समय सकारात्मक भाव रखें। इसे लगाने के बाद रोज देखकर अच्छी कामनाएं करें। अगर पहले गलत जगह पर लगा था, तो उसे सही स्थान पर शिफ्ट करें। फेंगशुई के अनुसार, सही जगह पर लगा आईना किस्मत को चमका सकता है, घर में खुशहाली ला सकता है और करियर व बिजनेस में तरक्की दे सकता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।