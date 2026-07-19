घर में सही जगह पर लगा आईना बदल सकता है आपकी किस्मत, जान लें फेंगशुई के ये 5 नियम

अगर आपकी किस्मत में रुकावटें आ रही हैं, बिजनेस में घाटा हो रहा है या घर में सुख-शांति नहीं है, तो फेंगशुई के अनुसार आइने की सही जगह और दिशा बदलने से काफी फर्क पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
फेंगशुई आइने को ऊर्जा को दोगुना करने वाला माध्यम मानता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। सही जगह पर लगा आईना धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार ला सकता है। लेकिन गलत जगह पर लगा आईना उल्टा असर भी कर सकता है। इसलिए इसे लगाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
फेंगशुई के अनुसार, घर के नॉर्थ-ईस्ट में आईना लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिशा में आईना लगाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ईशान कोण को ज्ञान, शिक्षा, और आध्यात्मिक विकास का कोना माना जाता है, इसलिए यहां आईना लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इससे घर के लोगों का मन शांत रहता है और नए अवसर आने लगते हैं।
ऑफिस या दुकान में आईना लगाते समय छत पर कभी आईना ना लगाएं। इससे नुकसान हो सकता है। यहां ईशान कोण में भी आईना नहीं लगाना चाहिए। दुकान में ऐसे स्थान पर आईना लगाएं, जहां मुख्य द्वार का प्रतिबिंब दिखे। इससे ग्राहक बढ़ते हैं और व्यापार में तरक्की होती है। आईना हमेशा साफ रखें, गंदा आईना नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है।
फेंगशुई में आईना शुभ दिशाओं में अंदर की ओर और अशुभ दिशाओं में बाहर की ओर रखना चाहिए। दरवाजे के पीछे अंदर की तरफ आईना लगाने से बचें, इससे नुकसान हो सकता है। अगर घर में चमकीला ग्रेनाइट या शीशे जैसा फर्श है, तो ईशान कोण को छोड़कर बाकी हिस्से को कारपेट से ढक दें। इससे पैसे आने के रास्ते खुलते हैं।
कई लोग बिना सोचे आईना लगाते हैं, जो गलत साबित होता है। आईना कभी भी बेड के सामने या सोते हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाने वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। इससे नींद खराब होती है और तनाव बढ़ता है। आईना हमेशा साफ रखें और टूटे हुए आइने को तुरंत हटा दें। टूटा आईना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।
आइने को हमेशा साफ और चमकदार रखें। सप्ताह में एक बार इसे साफ पानी से पोंछें। आइने के सामने सकारात्मक चीजें रखें, जैसे सुंदर तस्वीर या फूल। इससे उसकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। फेंगशुई में आईना एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन सही जगह और सही देखभाल के साथ ही इसका पूरा फल मिलता है।
आईना लगाते समय सकारात्मक भाव रखें। इसे लगाने के बाद रोज देखकर अच्छी कामनाएं करें। अगर पहले गलत जगह पर लगा था, तो उसे सही स्थान पर शिफ्ट करें। फेंगशुई के अनुसार, सही जगह पर लगा आईना किस्मत को चमका सकता है, घर में खुशहाली ला सकता है और करियर व बिजनेस में तरक्की दे सकता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।