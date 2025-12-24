फेंगशुई के मुताबिक घर में इन चीजों को रखने से बिगड़ता है भाग्य, आज ही हटाएं!

गलत जगह रखे शीशे

फेंगशुई में शीशा एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन बेडरूम में पलंग के सामने शीशा न रखें। दरवाजे के सामने शीशा लगाने से अच्छी ऊर्जा वापस लौट जाती है। घर में कोई टूटा दर्पण भी ना रखें। अस्पष्ट, टूटे हुए, विकृत दर्पण दुर्भाग्य का संकेत देते हैं क्योंकि वे आपके स्वयं के दृष्टिकोण को खंडित करते हैं। विकृति आपके घर में अच्छी ऊर्जा के प्रवाह को भी बाधित करती है।