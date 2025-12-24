फेंगशुई के मुताबिक घर में इन चीजों को रखने से बिगड़ता है भाग्य, आज ही हटाएं!

फेंगशुई के मुताबिक टूटी हुई चीजें घर में अवरोध और नकारात्मकता लाती हैं। यह ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती हैं और दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं।
फेंगशुई के मुताबिक समय रुकना, जीवन में प्रगति रुकने का संकेत होता है। फेंगशुई में इसे विकास में रुकावट और अतीत में फंसे रहने का संकेत माना जाता है। इसके अलावा खराब या बंद घड़ी बीमारी की संभावना का संकेत देती है। इसलिए, इसे तुरंत हटा दें।
फेंगशुई के मुताबिक ऐसे चित्र या पेंटिंग जो अकेले व्यक्ति, रोते हुए चेहरे या तूफान या युद्ध दर्शाते हैं, वे घर के वातावरण को भारी बना सकते हैं। ऐसी तस्वीरें इंसानों के दिमाग पर भी बुरा असर डालती हैं। साथ ही इससे नकारात्मक शक्तियां बढ़ती है।
पुराने और टूटे जूते घर से बाहर कर दें। घर में जूते अस्त-व्यस्त भी ना रखें। कमरे में या अपने बिस्तर के नीचे जूतों को रखने से भी बुरी ऊर्जा आती है। जूते आपके पूरे दिन के तनाव और चिंता को अपने साथ ले जाते हैं और उनके साथ, आप अपने स्थान में नकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं।
फेंगशुई में शीशा एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन बेडरूम में पलंग के सामने शीशा न रखें। दरवाजे के सामने शीशा लगाने से अच्छी ऊर्जा वापस लौट जाती है। घर में कोई टूटा दर्पण भी ना रखें। अस्पष्ट, टूटे हुए, विकृत दर्पण दुर्भाग्य का संकेत देते हैं क्योंकि वे आपके स्वयं के दृष्टिकोण को खंडित करते हैं। विकृति आपके घर में अच्छी ऊर्जा के प्रवाह को भी बाधित करती है।
घर के कोनों में जमा धूल, मकड़ी के जाले और अनावश्यक सामान ऊर्जा को बासी बना देता है। यह आलसपन, रुकावट और मानसिक थकावट का कारण बन सकता है।
बंद टेलीविजन एक दर्पण की तरह होता है, जो आपके बिस्तर के पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिस्तर के पास एक दर्पण या कोई भी परावर्तक सतह बुरे सपने, अनिद्रा या नींद से संबंधित समस्याओं को ट्रिगर करती है। फेंगशुई के मुताबिक ये चीजें घर में रखा अशुभ होता है।
