फेंगशुई: ऑफिस में रखें ये 5 चीजें, खूब होगी तरक्की

क्रिस्टल ग्लोब

फेंगशुई के मुताबिक क्रिस्टल का ग्लोब अगर आपके ऑफिस डेस्क पर है, तो यह बेहद शुभ बात है। क्योंकि यह बुद्धि, स्पष्टता और नए अवसरों का प्रतीक है। इससे करियर में तरक्की होती है और आपके निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है। ध्यान रहे कि हर रोज इसको साफ करें और थोड़े-थोड़े अंतराल में घुमाते रहें, इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।