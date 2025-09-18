Feng Shui Keep these 5 things in your office you will progress a lot फेंगशुई: ऑफिस में रखें ये 5 चीजें, खूब होगी तरक्की
फेंगशुई एक प्राचीन चीनी विद्या है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर खुशहाली लाती है। इसे चीनी वास्तु शास्त्र भी कहते हैं। फेंगशुई के अनुसार, हमारी ऑफिस डेस्क पर रखी गई चीजें ना सिर्फ हमारे मूड और एनर्जी को प्रभावित करती हैं, बल्कि बॉस और कलीग्स पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं।

Dheeraj PalThu, 18 Sep 2025 07:16 AM
ऑफिस के लिए फेंगशुई टिप्स

इसका मतलब यह हुआ कि आपकी टेबल पर रखे गए कुछ आइटम आपके करियर ग्रोथ का हथियार बन सकते हैं। फेंगशुई के मुताबिक आज हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताएंगे, जो आपकी डेस्क पर होनी ही चाहिए। इससे आपकी खूब तरक्की होती है।

चीनी सिक्के

ऑफिस डेस्क पर चीनी सिक्के भी रखना शुभ है। ये गोल होते हैं और उनके बीच में वर्गाकार छेद होता है, यह लाल रंग के धागे के अंदर एक दूसरे से बंधे होते हैं। ऑफिस में चीनी सिक्कों का उपयोग सुख समृद्धि प्रदान करता है और अधिकारियों के साथ भी संबंध अच्छे रहते हैं।

क्रिस्टल ग्लोब

फेंगशुई के मुताबिक क्रिस्टल का ग्लोब अगर आपके ऑफिस डेस्क पर है, तो यह बेहद शुभ बात है। क्योंकि यह बुद्धि, स्पष्टता और नए अवसरों का प्रतीक है। इससे करियर में तरक्की होती है और आपके निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है। ध्यान रहे कि हर रोज इसको साफ करें और थोड़े-थोड़े अंतराल में घुमाते रहें, इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

मनी प्लांट

फेंगशुई के मुताबिक ऑफिस डेस्क पर मनी प्लांट रखने से आपको नौकरी में तरक्की के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आमदनी में भी वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रहे कि मनी प्लांट का पौधा मुरझा न पाए। मुरझाया हुआ पौधा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है।

फेंगशुई ड्रैगन

फेंगशुई ड्रैगन को साहस, शक्ति और सफलता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। इसे अगर आप ऑफिस की डेस्क पर रखते हैं तो आपको अपने कार्यों से अच्छी सफलता मिलेगी और ऑफिस में आपके नाम का डंका बजेगा। ध्यान रहे कि आप जहां बैठकर काम करते हैं ड्रैगन का मुंह उसी तरफ होना चाहिए।

लाफिंग बुद्धा

फेंगशुई में लाफिंग बुद्धा को समृद्धि और खुशी का प्रतीक माना जाता है। लाफिंग बुद्धा को ऑफिस डेस्क पर रखने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वहीं जो लोग बिजनस करते हैं, अगर वे लाफिंग बुद्धा को व्यापारिक स्थल पर रखते हैं तो उनको उन्नति की प्राप्ति होती है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

