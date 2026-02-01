Feng shui: कितने छड़ों वाली विंड चाइम्स घर में लगाना चाहिए? जानिए इसकी सही दिशा

घर में विंड चाइम की मधुर ध्वनि धन, सुख-समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करती है। घर में विंड चाइम्स लगाने से फेंगशुई के कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक माना गया है। घर या ऑफिस में विंड चाइम लगाते समय दिश का खास ख्याल रखना चाहिए। मान्यता है कि गलत दिशा में विंड चाइम्स लगाने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
फेंगशुई के अनुसार, 6,7,8 या 9 छोड़ वाली विंड चाइम घर में लगाना शुभ होता है। 7 और 8 रॉड वाली विंड चाइम को घर में लगाने से सौभाग्य आता है।
विंड चाइम घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने में बेहद कारगर सिद्ध होता है। इससे निकलने वाली मधुर आवाज, ऊर्जा को स्वच्छ करती है और उसके प्रभाव को बढ़ाकर घर में सुख-शांति स्थापित करती है।
वहीं, फेंगशुई के मुताबिक, घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में यदि स्टोररूम, रसोईघर, बाथरूम आदि हो, तो यहां मेटल की विंड चाइम लगाना लाभकारी होता है।
फेंगशुई के अनुसार, सिल्वर कलर की पांच छड़ों वाली धातु की विंड चाइम्स घर के पश्चिम दिशा में दिशा में लगानी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।
इसके अलावा सुनहरे या पीले रंग के धातु की विंड चाइम्स घर या कमरे में वायव्य कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे परिवार के सदस्यों को तरक्की के नए मौके मिलते हैं और विदेश यात्रा के योग बनते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।