फोटो
Feng shui: कितने छड़ों वाली विंड चाइम्स घर में लगाना चाहिए? जानिए इसकी सही दिशा

फेंग शुई में घर में दोष निवारण के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं में से एक उपाय जुड़ा है विड चाइम्स से। मान्यता है कि विंड चाइम्स की मीठी ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि कितने छड़ों वाली विंड चाइम्स घर में लगाना शुभ होता है।

Dheeraj PalFeb 01, 2026 07:37 pm IST
दिशा का ध्यान

घर में विंड चाइम की मधुर ध्वनि धन, सुख-समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करती है। घर में विंड चाइम्स लगाने से फेंगशुई के कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक माना गया है। घर या ऑफिस में विंड चाइम लगाते समय दिश का खास ख्याल रखना चाहिए। मान्यता है कि गलत दिशा में विंड चाइम्स लगाने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

कितने छड़ों वाली विंड चाइम्स लगाएं

फेंगशुई के अनुसार, 6,7,8 या 9 छोड़ वाली विंड चाइम घर में लगाना शुभ होता है। 7 और 8 रॉड वाली विंड चाइम को घर में लगाने से सौभाग्य आता है।

सुख-शांति स्थापित

विंड चाइम घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने में बेहद कारगर सिद्ध होता है। इससे निकलने वाली मधुर आवाज, ऊर्जा को स्वच्छ करती है और उसके प्रभाव को बढ़ाकर घर में सुख-शांति स्थापित करती है।

मेटल की विंड चाइम्स

वहीं, फेंगशुई के मुताबिक, घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में यदि स्टोररूम, रसोईघर, बाथरूम आदि हो, तो यहां मेटल की विंड चाइम लगाना लाभकारी होता है।

पश्चिम दिशा में लगाएं

फेंगशुई के अनुसार, सिल्वर कलर की पांच छड़ों वाली धातु की विंड चाइम्स घर के पश्चिम दिशा में दिशा में लगानी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

लकड़ी की विंड चाइम्स

इसके अलावा सुनहरे या पीले रंग के धातु की विंड चाइम्स घर या कमरे में वायव्य कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे परिवार के सदस्यों को तरक्की के नए मौके मिलते हैं और विदेश यात्रा के योग बनते हैं।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

