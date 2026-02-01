Feng shui: कितने छड़ों वाली विंड चाइम्स घर में लगाना चाहिए? जानिए इसकी सही दिशा

दिशा का ध्यान

घर में विंड चाइम की मधुर ध्वनि धन, सुख-समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करती है। घर में विंड चाइम्स लगाने से फेंगशुई के कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक माना गया है। घर या ऑफिस में विंड चाइम लगाते समय दिश का खास ख्याल रखना चाहिए। मान्यता है कि गलत दिशा में विंड चाइम्स लगाने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।