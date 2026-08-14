घर या ऑफिस में रखें फेंगशुई की ये खास मूर्ति, नौकरी-कारोबार में मिलेगी तरक्की और दूर होगी पैसों की तंगी

मूर्ति रखने के खास नियम

मूर्ति हमेशा साफ-सुथरी जगह पर रखें और समय-समय पर धूल साफ करते रहें। घोड़ा दौड़ता हुआ और मुक्त दिखे, तो प्रभाव ज्यादा होता है। टूटी या क्षतिग्रस्त मूर्ति कभी ना लगाएं। सही दिशा और शुभ भावना के साथ रखने पर नौकरी-कारोबार में तरक्की मिलती है और आर्थिक समस्याएं कम होती हैं। छोटे से उपाय से बड़ा बदलाव संभव है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।