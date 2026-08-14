घर या ऑफिस में रखें फेंगशुई की ये खास मूर्ति, नौकरी-कारोबार में मिलेगी तरक्की और दूर होगी पैसों की तंगी

फेंगशुई के अनुसार, घोड़ा ऊर्जा, गति, सफलता और आगे बढ़ने का प्रतीक है। तेज दौड़ता हुआ घोड़ा जीवन में रफ्तार और प्रगति लाता है। जब मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही हो, तब यह मूर्ति सकारात्मक बदलाव का कारण बन सकती है। घर या ऑफिस में रखने से माहौल में सक्रियता बढ़ती है और रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं। इसकी ऊर्जा व्यक्ति को हिम्मत और नई दिशा देती है।
घोड़े की मूर्ति या फोटो लगाने की दिशा आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। मूर्ति में घोड़े की लगाम ना लगी हो और वह तेज गति से दौड़ता दिखे, तो ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर सही दिशा तय ना हो पाए, तो मूर्ति को ऐसी जगह रखें कि घोड़े का मुंह मुख्य द्वार की तरफ रहे। दिशा का सही चुनाव करने से मूर्ति का प्रभाव बढ़ जाता है और मनचाहा नतीजा जल्दी मिलता है।
घर में बार-बार कलह, नुकसान या परिवार के लोगों का बीमार रहना नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में घोड़े की मूर्ति रखने से सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। यह मूर्ति अशुभ प्रभावों को कम करती है और घर के माहौल को हल्का बनाती है। नियमित रूप से साफ-सुथरी जगह पर रखने से इसका लाभ लगातार मिलता रहता है। परिवार में शांति और सहयोग बढ़ने लगता है।
बेडरूम में अकेली घोड़े की मूर्ति लगाने से बचें। इसके बजाय जोड़ी स्थापित करें। जोड़ी रखने से पति-पत्नी के बीच झगड़े और मनमुटाव कम होते हैं। वैवाहिक जीवन में समझ और सामंजस्य बढ़ता है। दोनों की ऊर्जा एक-दूसरे के साथ मिलकर घर में सुखद माहौल बनाती है। सही जोड़ी चुनकर रखने से रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है।
जॉब में तरक्की पाना चाहते हैं, तो घर की उत्तर दिशा में घोड़े की मूर्ति या फोटो लगाएं। उत्तर दिशा करियर और विकास से जुड़ी मानी जाती है। ऐसा करने से शिक्षा और नौकरी में लाभ मिलने की संभावना बढ़ती है। काम में नई जिम्मेदारियां या सराहना मिल सकती है। नियमित मेहनत के साथ यह उपाय करियर को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है।
व्यापार या कारोबार में सफलता के लिए दुकान या ऑफिस की उत्तर दिशा में घोड़े की मूर्ति रखें। इससे बिजनेस और मुनाफे दोनों में बढ़ोतरी के योग बनते हैं। नई डील या ग्राहकों की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। आर्थिक तंगी दूर होने और आमदनी स्थिर होने में मदद मिलती है। सही स्थान पर रखने से व्यापार की रफ्तार तेज होती है।
अगर लोकप्रियता और मान-सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, तो दक्षिण दिशा में घोड़े की मूर्ति स्थापित करें। दक्षिण दिशा यश और प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। इससे ना केवल सफलता मिलती है बल्कि लोगों का स्नेह और सम्मान भी बढ़ता है। समाज में पहचान मजबूत होती है। फेंगशुई के अनुसार, यह दिशा व्यक्तिगत प्रभाव को बढ़ाने में कारगर मानी जाती है।
मूर्ति हमेशा साफ-सुथरी जगह पर रखें और समय-समय पर धूल साफ करते रहें। घोड़ा दौड़ता हुआ और मुक्त दिखे, तो प्रभाव ज्यादा होता है। टूटी या क्षतिग्रस्त मूर्ति कभी ना लगाएं। सही दिशा और शुभ भावना के साथ रखने पर नौकरी-कारोबार में तरक्की मिलती है और आर्थिक समस्याएं कम होती हैं। छोटे से उपाय से बड़ा बदलाव संभव है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।