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सफलता के नए रास्ते खोलेगी फेंगशुई की ये खास मूर्ति, घर में ऐसे रखने से दूर होगी पैसों की तंगी

फेंगशुई में हाथी की मूर्ति को बहुत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। यह मूर्ति घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है, नकारात्मकता दूर करती है और सुख-समृद्धि बढ़ाती है। अगर इसे सही जगह और सही तरीके से रखा जाए, तो जीवन में तरक्की, धन लाभ और शांति मिलती है।

Navaneet RathaurJul 21, 2026 09:07 pm IST
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फेंगशुई हाथी का महत्व

फेंगशुई के अनुसार, हाथी शक्ति, बुद्धिमत्ता, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। घर में हाथी की मूर्ति रखने से सौभाग्य बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मूर्ति घर की सुरक्षा करती है और सुख-समृद्धि का वास करती है। कई लोग इसे धन, सफलता और वैवाहिक सुख के लिए घर में लाते हैं।

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कैसी होनी चाहिए मूर्ति?

फेंगशुई में सूंड ऊपर उठाए हाथी को विजय और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। सूंड में क्रिस्टल बॉल या कोई वस्तु पकड़े हाथी भी अच्छा माना जाता है। हमेशा जोड़े में मूर्ति रखें। एक हाथी अकेला नहीं रखना चाहिए। चांदी, पीतल, पत्थर या लकड़ी की मूर्ति अपनी क्षमता अनुसार चुन सकते हैं।

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मुख्य द्वार पर रखने का तरीका

मुख्य द्वार पर सूंड ऊपर की ओर उठाए हाथी का जोड़ा रखना बहुत शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और नकारात्मक शक्तियां बाहर रहती हैं। अगर द्वार चौड़ा है, तो बाहर की ओर मुंह वाले हाथी रखें। सौभाग्य बढ़ाने के लिए सूंड अंदर की ओर रखें।

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धन लाभ और आय बढ़ाने के लिए

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए उत्तर दिशा में चांदी के हाथी रखें। इससे बाधाएं दूर होती हैं और आय के नए रास्ते खुलते हैं। लाल कपड़े में बांधकर धन रखने वाली जगह पर भी रख सकते हैं। यह मूर्ति कर्ज से मुक्ति दिलाने और धन वृद्धि में सहायक होती है।

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वैवाहिक जीवन रहेगा सुखमय

बेडरूम में हाथी का जोड़ा रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। पति-पत्नी के बीच तनाव कम होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। यह मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर कमरे का माहौल खुशनुमा बनाती है। हाथी सुरक्षा कवच का काम करता है।

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संतान सुख के लिए

पढ़ाई की जगह पर हाथी की मूर्ति रखने से बच्चों का मन शांत रहता है और पढ़ाई में ध्यान लगता है। संतान सुख के लिए भी बेडरूम में हाथी रखना शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ती है।

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फेंगशुई हाथी रखने के नियम

हाथी की मूर्ति हमेशा साफ-सुथरी और चमकदार रखें। गलत दिशा या एक अकेली मूर्ति रखने से फायदा नहीं होता है। मुख्य द्वार, उत्तर दिशा या बेडरूम में सही जगह चुनकर रखें। नियमित रूप से साफ करें और सकारात्मक भाव रखें।

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सही जगह पर रखने के लाभ

फेंगशुई हाथी सही जगह पर रखने से सफलता के नए रास्ते खुलते हैं, पैसों की तंगी दूर होती है और घर में सुख-शांति आती है। यह मूर्ति सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि लाती है। सच्चे विश्वास और सही नियमों के साथ रखने पर इसके शुभ फल जल्दी दिखते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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