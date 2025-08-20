Feng Shui Do not keep these 7 things in the house they can become an obstacle in progress फेंगशुई: घर में न रखें ये 7 चीजें, तरक्की में बन सकते हैं रुकावट!
फेंगशुई: घर में न रखें ये 7 चीजें, तरक्की में बन सकते हैं रुकावट!

फेंगशुई एक बहुत ही प्राचीन चीनी वास्तुशास्त्र है। फेंगशुई दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। फेंग यानि वायु और शुई मतलब जल। फेंगशुई के नियमों को जीवन में सही तरीके से पालन करने पर घर में सुख समृद्धि और पैसों प्रवाह बहुत ज्यादा हो जाता है।

Dheeraj PalWed, 20 Aug 2025 08:20 PM
1/8

टूटे-फूटे चीजें घर से करें बाहर

फेंगशुई के मुताबिक घर में कई ऐसी चीजें होती हैं, जो जीवन की तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। ऐसी चीजों को घर में रखना नहीं चाहिए। फेंगशुई के अनुसार, टूटी हुई चीजें (जैसे टूटे बर्तन, दरार वाला शीशा, चटकी मूर्तियां) घर में नहीं रखना चाहिए। ये नकारात्मकता लाती हैं।

2/8

बंद घड़ी नहीं रखना चाहिए

फेंगशुई के मुताबिक खराब या बंद घड़ी भी घर में नहीं रखना चाहिए। यह बीमारी की संभावना का संकेत देती है। मान्यता है कि समय रुकना, जीवन में प्रगति रुकने का संकेत होता है।

3/8

पुराने व टूटे जूते-चप्पल बाहर रखें

फेंगशुई की मानें, तो पुराने और टूटे जूते घर से बाहर कर दें। घर में जूते अस्त-व्यस्त भी ना रखें। कमरे में या अपने बिस्तर के नीचे जूतों को रखने से भी बुरी ऊर्जा आती है।

4/8

बेडरूम में नहीं रखें शीशा

बेडरूम में पलंग के सामने शीशा न रखें। दरवाजे के सामने शीशा लगाने से अच्छी ऊर्जा वापस लौट जाती है। घर में कोई टूटा दर्पण भी ना रखें। अस्पष्ट, टूटे हुए, विकृत दर्पण दुर्भाग्य का संकेत देते हैं क्योंकि वे आपके स्वयं के दृष्टिकोण को खंडित करते हैं।

5/8

बेडरूम में टीवी न रखें

फेंगशुई के मुताबिक बंद टेलीविजन एक दर्पण की तरह होता है, जो आपके बिस्तर के पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिस्तर के पास एक दर्पण या कोई भी परावर्तक सतह बुरे सपने, अनिद्रा या नींद से संबंधित समस्याओं को ट्रिगर करती है।

6/8

घर के कोनों का खास ख्याल

घर के कोनों में जमा धूल, मकड़ी के जाले और अनावश्यक सामान ऊर्जा को बासी बना देता है। यह आलसपन, रुकावट और मानसिक थकावट का कारण बन सकता है।

7/8

खराब इलेक्ट्रॉनिक समान न रखें

न चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स या बल्ब ऊर्जा को रोकते हैं और फेंगशुई में ठहराव के प्रतीक होते हैं। ऐसे में इन चीजों को भी घर में नहीं रखने चाहिए।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

