फेंगशुई: घर में न रखें ये 7 चीजें, तरक्की में बन सकते हैं रुकावट!

फेंगशुई के मुताबिक घर में कई ऐसी चीजें होती हैं, जो जीवन की तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। ऐसी चीजों को घर में रखना नहीं चाहिए। फेंगशुई के अनुसार, टूटी हुई चीजें (जैसे टूटे बर्तन, दरार वाला शीशा, चटकी मूर्तियां) घर में नहीं रखना चाहिए। ये नकारात्मकता लाती हैं।
फेंगशुई के मुताबिक खराब या बंद घड़ी भी घर में नहीं रखना चाहिए। यह बीमारी की संभावना का संकेत देती है। मान्यता है कि समय रुकना, जीवन में प्रगति रुकने का संकेत होता है।
फेंगशुई की मानें, तो पुराने और टूटे जूते घर से बाहर कर दें। घर में जूते अस्त-व्यस्त भी ना रखें। कमरे में या अपने बिस्तर के नीचे जूतों को रखने से भी बुरी ऊर्जा आती है।
बेडरूम में पलंग के सामने शीशा न रखें। दरवाजे के सामने शीशा लगाने से अच्छी ऊर्जा वापस लौट जाती है। घर में कोई टूटा दर्पण भी ना रखें। अस्पष्ट, टूटे हुए, विकृत दर्पण दुर्भाग्य का संकेत देते हैं क्योंकि वे आपके स्वयं के दृष्टिकोण को खंडित करते हैं।
फेंगशुई के मुताबिक बंद टेलीविजन एक दर्पण की तरह होता है, जो आपके बिस्तर के पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिस्तर के पास एक दर्पण या कोई भी परावर्तक सतह बुरे सपने, अनिद्रा या नींद से संबंधित समस्याओं को ट्रिगर करती है।
घर के कोनों में जमा धूल, मकड़ी के जाले और अनावश्यक सामान ऊर्जा को बासी बना देता है। यह आलसपन, रुकावट और मानसिक थकावट का कारण बन सकता है।
न चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स या बल्ब ऊर्जा को रोकते हैं और फेंगशुई में ठहराव के प्रतीक होते हैं। ऐसे में इन चीजों को भी घर में नहीं रखने चाहिए।
