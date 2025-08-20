फेंगशुई: घर में न रखें ये 7 चीजें, तरक्की में बन सकते हैं रुकावट!

टूटे-फूटे चीजें घर से करें बाहर

फेंगशुई के मुताबिक घर में कई ऐसी चीजें होती हैं, जो जीवन की तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। ऐसी चीजों को घर में रखना नहीं चाहिए। फेंगशुई के अनुसार, टूटी हुई चीजें (जैसे टूटे बर्तन, दरार वाला शीशा, चटकी मूर्तियां) घर में नहीं रखना चाहिए। ये नकारात्मकता लाती हैं।