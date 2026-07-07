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Fengshui Tips: पैसों की तंगी या बिजनेस में लग रहा है घाटा, घर में फेंगशुई की इस मूर्ति को रखने से होगा धन लाभ

फेंगशुई शास्त्र सदियों पुरानी चीनी परंपरा है जो घर और कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करके जीवन को बेहतर बनाती है। फेंगशुई में एक खास आइटम बहुत लोकप्रिय है – फेंगशुई कैट या मनी कैट। यह मूर्ति धन, सौभाग्य और समृद्धि लाने के लिए जानी जाती है।

Navaneet RathaurJul 07, 2026 10:19 am IST
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मनी कैट रखने के नियम

अगर आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है या कारोबार में घाटा हो रहा है, तो सही तरीके से फेंगशुई कैट रखने से सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आज हम आपको मनी कैट के महत्व और इसे घर में रखने के नियम के बारे में बताएंगे।

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फेंगशुई कैट क्यों मानी जाती है लकी?

फेंगशुई कैट को मानेकी नेको भी कहा जाता है। यह एक बिल्ली की मूर्ति होती है, जिसका एक हाथ ऊपर उठा रहता है, जैसे वह कुछ बुला रही हो। फेंगशुई के अनुसार, यह हाथ लगातार हिलता रहता है और सकारात्मक ऊर्जा तथा धन को घर की ओर आकर्षित करता है। इसे मनी कैट इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह आर्थिक समस्याओं को दूर करने और नई कमाई के रास्ते खोलने में मदद करती है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं, उनके लिए यह मूर्ति बहुत कारगर साबित हो सकती है।

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फेंगशुई कैट रखने के फायदे

इस कैट को घर या दुकान में रखने से ना सिर्फ धन आकर्षित होता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। यह आने वाले संकटों को टालने में मदद करती है। व्यापार में अटके हुए काम आगे बढ़ते हैं और ग्राहक बढ़ने लगते हैं। घर में सकारात्मक वातावरण बनता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कलह कम होती है। यह मूर्ति सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि स्थिरता और समृद्धि भी लाती है।

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सुनहरी फेंगशुई कैट - धन और समृद्धि के लिए

पैसों की तंगी दूर करने और कारोबार में तरक्की के लिए सुनहरे रंग की फेंगशुई कैट सबसे प्रभावी मानी जाती है। इसे घर के दक्षिण-पूर्व कोने में रखें, जो धन की दिशा होती है। ऑफिस या दुकान में काउंटर के पास या मुख्य द्वार के पास रखने से ग्राहक बढ़ते हैं और बिक्री अच्छी होती है। यह कैट आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है और अप्रत्याशित लाभ दिलाती है।

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हरी फेंगशुई कैट - सौभाग्य और विकास के लिए

हरी रंग की फेंगशुई कैट नए अवसरों और समग्र विकास के लिए अच्छी होती है। इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। यह कैट ना सिर्फ धन बल्कि स्वास्थ्य और रिश्तों में भी सुधार लाती है। जो लोग नौकरी या बिजनेस में अटके हुए हैं, उनके लिए यह मूर्ति नए रास्ते खोल सकती है। हरी कैट विकास और स्थिर प्रगति का प्रतीक है।

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लाल और नीली फेंगशुई कैट का महत्व

लाल रंग की फेंगशुई कैट प्रेम और रिश्तों में मिठास लाती है। इसे दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें। नीली कैट शांति और खुशहाली के लिए अच्छी होती है। इसे भी दक्षिण-पूर्व में रख सकते हैं। दोनों रंगों की कैट घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती हैं और नकारात्मक प्रभावों से बचाती हैं।

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फेंगशुई कैट रखने के नियम

फेंगशुई कैट को हमेशा साफ-सुथरी जगह पर रखें। इसे मुख्य द्वार की ओर मुंह करके रखना चाहिए ताकि वह धन को अंदर बुला सके। मूर्ति को नियमित रूप से साफ करें और कभी भी फर्श पर ना रखें। इसे ऊंची जगह पर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि कैट कभी खराब स्थिति में ना हो।

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फेंगशुई कैट से फायदा कैसे पाएं?

फेंगशुई कैट को सिर्फ रख देने से काम नहीं चलेगा। इसे विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ रखें। रोज सुबह इसे देखकर धन आने की कामना करें। घर में नकारात्मक बातें कम करें और कृतज्ञता का भाव रखें। फेंगशुई कैट सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि सकारात्मक बदलाव का माध्यम है। सही जगह और सही नीयत से रखने पर यह निश्चित रूप से धन लाभ और खुशहाली लाएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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