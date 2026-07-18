Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

घर में गुड लक बढ़ा देगी फेंगशुई की ये खास मूर्ति, करियर और बिजनेस में होगी खूब तरक्की

फेंगशुई में कुछ खास वस्तुएं पॉजिटिविटी लाती हैं और गुड लक बढ़ाती हैं। इनमें से एक है फेंगशुई ऊंट की मूर्ति। ऊंट को मेहनत, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। घर या ऑफिस में फेंगशुई ऊंट की मूर्ति रखने से करियर, बिजनेस और आर्थिक स्थिति में अच्छी तरक्की हो सकती है।

Navaneet RathaurJul 18, 2026 07:36 pm IST
1/9

फेंगशुई ऊंट

अगर आपके जीवन में बार-बार रुकावटें आ रही हैं, बिजनेस में घाटा हो रहा है या करियर में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो फेंगशुई ऊंट की मूर्ति घर या कार्यस्थल पर रखकर आप सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं इसे रखने का सही तरीका और महत्व के बारे में विस्तार से।

2/9

फेंगशुई ऊंट का महत्व

फेंगशुई में ऊंट को मेहनत, धैर्य और अंतिम सफलता का प्रतीक कहा जाता है। यह मूर्ति उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी है, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ऊंट की मूर्ति रखने से ना सिर्फ आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि मन में स्थिरता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके नए अवसरों को आकर्षित करती है।

3/9

करियर और बिजनेस में फायदे

जो लोग नौकरी या बिजनेस में अटके हुए हैं, उनके लिए फेंगशुई ऊंट बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। इसे ऑफिस के उत्तर-पश्चिम दिशा में रखने से नई योजनाएं सफल होती हैं और क्लाइंट्स बढ़ते हैं। व्यापार में घाटा कम होता है और मेहनत का फल मिलने लगता है। यह मूर्ति आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है।

4/9

फेंगशुई ऊंट का सही रंग

फेंगशुई ऊंट कई रंगों में उपलब्ध होता है। सुनहरा या पीला ऊंट धन और समृद्धि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सफेद ऊंट शांति और स्थिरता लाता है। लाल या भूरा ऊंट मेहनत और संघर्ष से सफलता दिलाने में मदद करता है। अपने लक्ष्य के अनुसार रंग चुनें।

5/9

घर में कहां रखें फेंगशुई ऊंट?

फेंगशुई ऊंट को घर के लिविंग रूम या मुख्य द्वार के पास रखना शुभ होता है। उत्तर-पश्चिम दिशा में रखने से करियर और बिजनेस दोनों में लाभ होता है। इसे जोड़े में रखना और भी बेहतर माना जाता है। मूर्ति को हमेशा साफ और ऊंचे स्थान पर रखें। बेडरूम या किचन में इसे नहीं रखना चाहिए।

6/9

वित्तीय समस्याओं से राहत

अगर आप निवेश, उधार या आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो लिविंग रूम में दो कूबड़ वाले फेंगशुई ऊंट रखें। इससे फंसा हुआ पैसा वापस आने में मदद मिलती है और नई कमाई के रास्ते खुलते हैं। यह मूर्ति आर्थिक स्थिरता लाती है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखती है।

7/9

फेंगशुई ऊंट रखने के नियम

मूर्ति को हमेशा साफ रखें और सप्ताह में एक बार धूल साफ करें। इसे कभी भी फर्श पर ना रखें। फेंगशुई ऊंट को अन्य शक्तिशाली वस्तुओं के साथ मिक्स ना करें। सकारात्मक भावना के साथ रखने पर ही इसका पूरा फल मिलता है।

8/9

सही देखभाल से मिलेगा पूरा लाभ

फेंगशुई ऊंट को नियमित रूप से साफ रखें और उसके सामने सकारात्मक विचार रखें। रोज सुबह इसे देखकर अपने लक्ष्य की कामना करें। इससे ऊर्जा सक्रिय रहती है। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो सही दिशा और नियम से फेंगशुई ऊंट रखकर आप अपने करियर और बिजनेस में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं।

9/9

मेहनत के साथ धैर्य जरूरी

फेंगशुई ऊंट की मूर्ति सही जगह और सही भावना से रखने पर घर और करियर दोनों में अच्छे बदलाव ला सकती है। मेहनत के साथ धैर्य रखने वाले लोगों के लिए यह बहुत प्रभावी साबित होती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Fengshui tips Vastu Tips
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणघर में गुड लक बढ़ा देगी फेंगशुई की ये खास मूर्ति, करियर और बिजनेस में होगी खूब तरक्की