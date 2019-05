ESI दिल्ली में 38 पदों पर भर्ती, जानें पूरी जानकारी

आवेदन प्रक्रिया - ईएसआईसी की वेबसाइट (www.esic.nic.in) लॉगइन करें। फिर होमपेज पर मौजूद ‘रिक्रूटमेंट’ ऑप्शन पर क्लिक करें। - इसके बाद खुलने वाले नए वेबपेज पर क्रम संख्या-2 पर ‘ईएसआईसीएच, ओखला, नई दिल्ली’ के आगे दिए गए ‘Walk-In-Interview for Recruitment of Senior Residents for Three Years, One Year Contractual Senior Residents against GDMO & Full Time/Part Time Contractual Specialist for One Year’ लिंक पर क्लिक करने पर नियुक्ति का विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। विज्ञापन को पढे़ं और अपनी योग्यता सुनिश्चित करें। - इच्छुक उम्मीदवार इंटरव्यू वाले दिन पासपोर्ट साइज की दो फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ तय पते पर पहुंचें।