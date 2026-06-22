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रत्नशास्त्र: काम में नहीं लगता दिल? बेचैन मन को शांत करेंगे ये 5 रत्न, करियर-कारोबार में होगी जबरदस्त तरक्की

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन का बेचैन रहना और काम में फोकस नहीं बन पाना आम समस्या बन गई है। मेहनत करने के बावजूद तरक्की रुक जाती है। ऐसे में रत्नशास्त्र कुछ चुनिंदा रत्नों के जरिए मानसिक शांति और करियर में उन्नति का मार्ग दिखाता है। ये रत्न मन को स्थिर करने के साथ करियर को सही दिशा भी देते हैं।

Navaneet RathaurJun 22, 2026 02:01 pm IST
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पन्ना रत्न: बुद्धि और स्पष्टता का प्रतीक

पन्ना बुध ग्रह का रत्न है। यह सोचने-समझने की क्षमता बढ़ाता है और मानसिक धुंधलापन दूर करता है। जो लोग काम में मन नहीं लगा पाते या बार-बार भटक जाते हैं, उनके लिए पन्ना बेहद उपयोगी है। यह रत्न व्यापार और नौकरी दोनों में नई स्पष्टता लाता है। पन्ना पहनने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और छोटी-छोटी गलतियां कम हो जाती हैं।

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मूंगा रत्न: साहस और ऊर्जा बढ़ाने वाला

मूंगा मंगल ग्रह से जुड़ा रत्न है। यह व्यक्ति में साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व गुण जगाता है। जो लोग अपनी क्षमता के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए मूंगा बहुत कारगर साबित होता है। यह रत्न करियर में रुकावटें दूर करता है और नई चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। मूंगा पहनने से व्यक्ति में सक्रियता बढ़ती है और आलस्य कम होता है।

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गोमेद रत्न: राहु की उलझनों से मुक्ति

गोमेद राहु का रत्न है। यह उन लोगों के लिए खास है जिनका मन बार-बार भटकता है या अनावश्यक चिंताएं सताती हैं। गोमेद मानसिक तनाव कम करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। यह रत्न करियर में अचानक आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। गोमेद पहनने से व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है और गलत फैसलों से बचाव होता है।

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नीलम रत्न: अनुशासन और लंबी सफलता

नीलम शनि ग्रह का रत्न है। यह मेहनत का पूरा फल दिलाता है और अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे, उनके लिए नीलम बहुत प्रभावी है। यह रत्न करियर में स्थिरता लाता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। नीलम पहनने से व्यक्ति धैर्यवान और लक्ष्य केंद्रित होता है।

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जेड रत्न: संतुलन और सही निर्णय

जेड रत्न करियर और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है और बेचैनी को शांत करता है। जो लोग लगातार तनाव में रहते हैं या फैसले लेने में कन्फ्यूजन महसूस करते हैं, उनके लिए जेड बेहतर विकल्प है। यह रत्न मानसिक शांति के साथ-साथ व्यावसायिक बुद्धिमत्ता भी बढ़ाता है।

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रत्न धारण करने के नियम

कोई भी रत्न धारण करने से पहले ज्योतिष विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। रत्न को शुद्ध धातु में जड़वाकर शुभ मुहूर्त में पहनना चाहिए। हर रत्न का अपना एक नियमित रखरखाव होता है। बिना सलाह के रत्न पहनने से उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है।

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इन रत्नों से मिलने वाले लाभ

ये पांच रत्न ना सिर्फ मन को शांत करते हैं बल्कि करियर और कारोबार में नई दिशा भी देते हैं। नियमित उपयोग से फोकस बढ़ता है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है और सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। सही रत्न चुनकर और श्रद्धा के साथ धारण करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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