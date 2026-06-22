रत्नशास्त्र: काम में नहीं लगता दिल? बेचैन मन को शांत करेंगे ये 5 रत्न, करियर-कारोबार में होगी जबरदस्त तरक्की

मूंगा रत्न: साहस और ऊर्जा बढ़ाने वाला

मूंगा मंगल ग्रह से जुड़ा रत्न है। यह व्यक्ति में साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व गुण जगाता है। जो लोग अपनी क्षमता के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए मूंगा बहुत कारगर साबित होता है। यह रत्न करियर में रुकावटें दूर करता है और नई चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। मूंगा पहनने से व्यक्ति में सक्रियता बढ़ती है और आलस्य कम होता है।