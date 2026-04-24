रत्नशास्त्र: व्यापार में तरक्की और कई क्षेत्र में सफलता दिला सकता है ये हरे रंग का पत्थर, जानिए पहनने के नियम

किसे धारण करना चाहिए?

पन्ना मुख्य रूप से मिथुन और कन्या लग्न वालों के लिए शुभ होता है। वृष, तुला, मकर और कुंभ लग्न में भी सलाह अनुसार, फायदेमंद रह सकता है। यदि बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो और बुध 6वें, 8वें या 12वें भाव में ना हो, तो पन्ना धारण करने से लाभ होता है। बुध यदि मंगल, शनि, राहु या केतु के साथ हो या शत्रु ग्रहों की दृष्टि में हो, तो भी यह रत्न रुकावटें दूर कर सकता है। रोगी व्यक्ति को कुंडली देखकर पहनाने से आरोग्य लाभ मिलता है। लाल किताब के अनुसार, सोए हुए ग्रह को जागृत करने के लिए संबंधित रत्न धारण किया जा सकता है।