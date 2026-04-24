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रत्नशास्त्र: व्यापार में तरक्की और कई क्षेत्र में सफलता दिला सकता है ये हरे रंग का पत्थर, जानिए पहनने के नियम

पन्ना हरे रंग का एक शक्तिशाली रत्न है, जिसे बुध ग्रह का रत्न माना जाता है। यह बुद्धि, वाणी, स्मरण शक्ति और व्यापार में सफलता से जुड़ा हुआ है। रत्नशास्त्र के अनुसार, पन्ना धारण करने से कई क्षेत्रों में उन्नति होती है, लेकिन गलत व्यक्ति द्वारा या गलत तरीके से पहनने पर यह नुकसान भी पहुंचा सकता है।

Navaneet RathaurApr 24, 2026 02:05 pm IST
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बुध ग्रह का रत्न

बुध ग्रह का रत्न पन्ना को सही व्यक्ति द्वारा उचित विधि से धारण किए जाने पर ही यह व्यापार, नौकरी, शिक्षा और पारिवारिक सुख में उल्लेखनीय लाभ दे सकता है। लेकिन गलत कुंडली या अशुद्ध पन्ना नुकसान भी पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं पन्ना रत्न के फायदे, किसे पहनना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

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पन्ना रत्न के प्रमुख फायदे

पन्ना धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और बुद्धि तेज होती है। छात्रों और पेशेवरों के लिए यह एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता सुधारता है। व्यापारियों को यह नई योजनाओं और संचार में सफलता दिलाता है। वाणी प्रभावशाली बनती है, जिससे बातचीत और प्रेजेंटेशन में फायदा होता है। स्वास्थ्य की लिहाज से यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और मानसिक तनाव कम करता है। घर में पन्ना रत्न रखने पर धन-धान्य और संतान सुख में वृद्धि होती है।

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व्यापार और करियर में लाभ

व्यापार में तरक्की चाहने वाले लोगों के लिए पन्ना बहुत प्रभावी माना जाता है। यह नई सोच, रचनात्मकता और स्मार्ट निर्णय लेने में मदद करता है। नौकरी में प्रमोशन, सरकारी कामों या संचार से जुड़े क्षेत्रों (जैसे मीडिया, लेखन, आईटी) में सफलता मिल सकती है। मान्यता है कि बुध की कमजोर स्थिति वाले लोगों को यह रत्न उन्नति दिलाता है।

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किसे धारण करना चाहिए?

पन्ना मुख्य रूप से मिथुन और कन्या लग्न वालों के लिए शुभ होता है। वृष, तुला, मकर और कुंभ लग्न में भी सलाह अनुसार, फायदेमंद रह सकता है। यदि बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो और बुध 6वें, 8वें या 12वें भाव में ना हो, तो पन्ना धारण करने से लाभ होता है। बुध यदि मंगल, शनि, राहु या केतु के साथ हो या शत्रु ग्रहों की दृष्टि में हो, तो भी यह रत्न रुकावटें दूर कर सकता है। रोगी व्यक्ति को कुंडली देखकर पहनाने से आरोग्य लाभ मिलता है। लाल किताब के अनुसार, सोए हुए ग्रह को जागृत करने के लिए संबंधित रत्न धारण किया जा सकता है।

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पन्ना धारण करने की सही विधि

पन्ना बुधवार के दिन पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। इसे चांदी या सोने की अंगूठी में मध्यमा या कनिष्ठा अंगुली में धारण करें। धारण से पहले गंगाजल और दूध में शुद्ध करें। 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। रत्न का वजन कम से कम 3-4 रत्ती का होना चाहिए। असली पन्ना गहरा हरा, पारदर्शी और बिना दरार का होना चाहिए। अशुद्ध, नकली, टूटा-फूटा या गलत धातु में पहना पन्ना धन हानि, मानसिक अशांति या स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकता है।

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पन्ना किसे नहीं पहनना चाहिए?

बुध यदि कुंडली में तीसरे या बारहवें भाव में हो, या 6, 8, 12 का स्वामी हो, तो पन्ना धारण करने से नुकसान हो सकता है। बुध की महादशा में यदि वह 8वें या 12वें भाव में हों, तो समस्या बढ़ सकती है। मेष, कर्क और वृश्चिक लग्न वालों को सावधानी से बचना चाहिए। बुध मीन राशि में बुरा प्रभाव दे रहा हो, तो कभी-कभी फायदा हो सकता है, लेकिन कुंडली विशेषज्ञ से जांच जरूरी है।

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नुकसान से बचने के उपाय

पन्ना हमेशा योग्य ज्योतिषी की सलाह से ही पहनें। पहले कुंडली का विश्लेषण करवाएं। अगर नुकसान के लक्षण दिखें, जैसे - मानसिक बेचैनी, व्यापार में हानि या स्वास्थ्य समस्या, तो तुरंत उतार दें। असली पन्ना चुनें और सही मुहूर्त में धारण करें।

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नोट

पन्ना रत्न व्यापार में तरक्की, बुद्धि की प्रखरता और कई क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। गलत समय या गलत व्यक्ति के लिए यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए बिना कुंडली जांच के कभी भी ना पहनें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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