किस्मत के बंद दरवाजे खोलेगा ये हरा रंग का पत्थर, ऐसे पहनने से नौकरी-व्यापार में मिलेगी तरक्की

पन्ना रत्न का ज्योतिषीय महत्व

पन्ना बुध ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है। बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, संचार कौशल, तर्कशक्ति और व्यावसायिक समझ का कारक होता है। जब बुध मजबूत होता है, तो व्यक्ति के फैसले सही होते हैं, बोलने का तरीका प्रभावशाली होता है और करियर-व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। पन्ना इन्हीं गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। सही तरीके से पहनने पर यह रत्न ना सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधारता है, बल्कि किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल सकता है।