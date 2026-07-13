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किस्मत के बंद दरवाजे खोलेगा ये हरा रंग का पत्थर, ऐसे पहनने से नौकरी-व्यापार में मिलेगी तरक्की

ज्योतिष शास्त्र में पन्ना को बुध ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है। यह हरा रंग का चमकदार पत्थर बुद्धि, वाणी, निर्णय क्षमता और व्यापारिक समझ को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर होता है या शुभ फल नहीं दे पाता, उन्हें पन्ना धारण करने की सलाह दी जाती है।

Navaneet RathaurJul 13, 2026 09:48 pm IST
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पन्ना रत्न का ज्योतिषीय महत्व

पन्ना बुध ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है। बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, संचार कौशल, तर्कशक्ति और व्यावसायिक समझ का कारक होता है। जब बुध मजबूत होता है, तो व्यक्ति के फैसले सही होते हैं, बोलने का तरीका प्रभावशाली होता है और करियर-व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। पन्ना इन्हीं गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। सही तरीके से पहनने पर यह रत्न ना सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधारता है, बल्कि किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल सकता है।

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नौकरी और व्यापार में पन्ना के लाभ

पन्ना धारण करने से व्यक्ति की सोच तेज और स्पष्ट होती है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नए अवसर और सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलती है। व्यापारियों के लिए यह रत्न और भी खास है क्योंकि यह सौदेबाजी, नई योजनाएं बनाने और सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता बढ़ाता है।

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किन लोगों के लिए है शुभ

पन्ना विशेष रूप से मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इन राशियों का स्वामी बुध ग्रह है। जिनकी कुंडली में बुध नीच, अस्त या पीड़ित अवस्था में हो, उन्हें भी ज्योतिषीय सलाह पर पन्ना पहनने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन बिना कुंडली विश्लेषण के इसे कभी नहीं पहनना चाहिए।

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पन्ना पहनने की सही विधि

पन्ना धारण करने का सबसे अच्छा दिन बुधवार है। इसे सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहनें। पहनने से पहले गंगाजल, कच्चे दूध और स्वच्छ जल से शुद्ध करें। बुध मंत्र का 108 बार जाप करें। सही वजन और प्रमाणित पन्ना ही चुनें।

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पहनते समय जरूरी सावधानियां

केवल प्राकृतिक और लैब सर्टिफाइड पन्ना ही खरीदें। टूटा, दरार वाला या नकली रत्न कभी ना पहनें। दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले पहना गया पन्ना बिना शुद्ध किए ना पहनें। पहनने के बाद पहले कुछ दिनों तक अपने शरीर और मन के बदलाव पर नजर रखें। अगर कोई नकारात्मक प्रभाव महसूस हो तो तुरंत ज्योतिषी से संपर्क करें।

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पन्ना धारण करने से पहले ये जान लें

पन्ना कोई चमत्कारी रत्न नहीं है। इसका असर व्यक्ति की कुंडली, ग्रह दशा और कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए इसे फैशन या दूसरों को देखकर ना पहनें। हमेशा योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर ही धारण करें। सही विधि, सही समय और सच्ची आस्था के साथ पहनने पर ही यह अच्छे फल देता है।

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बुध ग्रह को मजबूत करने के अन्य उपाय

पन्ना के साथ बुधवार को हरी चीजें दान करें। बुध मंत्र का नियमित जाप करें। हरी सब्जियां और फल खाएं। इन उपायों से बुध की शक्ति और बढ़ती है। पन्ना के साथ इन छोटे उपायों को अपनाने से नौकरी और व्यापार में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

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ज्योतिषीय सलाह है जरूरी

पन्ना किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है लेकिन सही विधि और सावधानी जरूरी है। ज्योतिषीय सलाह लेकर ही इसे अपनाएं। सही तरीके से पहनने पर यह बुद्धि, सफलता और शांति दे सकता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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