खाना खाते समय आप भी देखते हैं मोबाइल या टीवी, तो दे रहे हैं वास्तु दोष को न्योता, जान लें इसके नुकसान

वास्तु शास्त्र में खाने का महत्व

वास्तु शास्त्र खाने के समय को बेहद पवित्र मानता है। इस दौरान घर की ऊर्जा, मन और शरीर का संतुलन बनता है। जब हम शांत मन से भोजन करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा शरीर में समाती है। लेकिन मोबाइल या टीवी के शोर और रोशनी में खाना खाने से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन का समय परिवार के साथ जुड़ने और ऊर्जा ग्रहण करने का समय है, ना कि स्क्रीन पर ध्यान लगाने का।