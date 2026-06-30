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खाना खाते समय आप भी देखते हैं मोबाइल या टीवी, तो दे रहे हैं वास्तु दोष को न्योता, जान लें इसके नुकसान

आजकल की भागती जिंदगी में खाना खाते समय मोबाइल या टीवी देखना आम बात हो गया है। कई लोग तो बिना स्क्रीन के खाना भी नहीं खा पाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे मनोरंजन मिलता है और खाना खाने में मजा आता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह आदत स्वास्थ्य के साथ घर की सकारात्मक ऊर्जा को नुकसान पहुंचाती है।

Navaneet RathaurJun 30, 2026 05:15 pm IST
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वास्तु शास्त्र में खाने का महत्व

वास्तु शास्त्र खाने के समय को बेहद पवित्र मानता है। इस दौरान घर की ऊर्जा, मन और शरीर का संतुलन बनता है। जब हम शांत मन से भोजन करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा शरीर में समाती है। लेकिन मोबाइल या टीवी के शोर और रोशनी में खाना खाने से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन का समय परिवार के साथ जुड़ने और ऊर्जा ग्रहण करने का समय है, ना कि स्क्रीन पर ध्यान लगाने का।

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ऊर्जा संतुलन बिगड़ने का खतरा

टीवी और मोबाइल से निकलने वाली नीली रोशनी और इलेक्ट्रॉनिक तरंगें घर की सकारात्मक ऊर्जा को रोकती हैं। खाने की मेज पर इन उपकरणों के चलते रहने से वास्तु दोष पैदा होता है। इससे घर में अशांति, तनाव और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। कई बार लोग महसूस करते हैं कि खाना खाने के बाद भी थकान बनी रहती है, इसका एक बड़ा कारण यही स्क्रीन आदत है।

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एकाग्रता और निर्णय शक्ति पर असर

खाना खाते समय स्क्रीन देखने से ध्यान भोजन से हट जाता है। इससे पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती और मस्तिष्क को सही संकेत नहीं मिल पाते हैं। लंबे समय तक यह आदत एकाग्रता कम करती है और फैसले लेने की क्षमता पर असर डालती है। वास्तु के अनुसार, खाने का समय मन को शांत करने का समय है। स्क्रीन की वजह से मन बिखरा रहता है, जिसका असर पूरे दिन की कार्यक्षमता पर पड़ता है।

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आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव

वास्तु शास्त्र में माता लक्ष्मी को भोजन के समय सम्मान देने की बात कही गई है। जब हम खाते समय टीवी या मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो यह सम्मान नहीं मिल पाता है। इससे धन संबंधी अस्थिरता आ सकती है। कई लोग महसूस करते हैं कि मेहनत के बावजूद आर्थिक प्रगति धीमी हो गई है। इसका एक कारण खाने की इस गलत आदत को भी माना जाता है।

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पारिवारिक रिश्तों में बढ़ती दूरी

खाने का समय परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत और जुड़ाव का समय होना चाहिए। लेकिन जब हर कोई अपनी स्क्रीन में खोया रहता है, तो आपसी संवाद कम हो जाता है। धीरे-धीरे भावनात्मक दूरी बढ़ने लगती है। बच्चों और बुजुर्गों से बात करने का मौका भी कम हो जाता है। वास्तु के अनुसार, खाने का समय घर में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने का सबसे अच्छा समय है।

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स्वास्थ्य को होने वाला नुकसान

स्क्रीन देखते हुए खाना खाने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। भोजन ठीक से नहीं पचता, जिससे एसिडिटी, मोटापा और अन्य समस्याएं बढ़ती हैं। मानसिक रूप से भी लगातार स्क्रीन देखने से तनाव बढ़ता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि शांत मन से खाना खाने से ही शरीर को सही ऊर्जा मिलती है।

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सही आदत अपनाकर सुधारें जीवन

खाने के समय मोबाइल और टीवी बंद रखें। परिवार के साथ बैठकर बात करें। भोजन शुरू करने से पहले भगवान का धन्यवाद करें। डाइनिंग एरिया को साफ-सुथरा और स्क्रीन मुक्त रखें। इन छोटी-छोटी आदतों से ना सिर्फ वास्तु दोष दूर होगा, बल्कि स्वास्थ्य, रिश्ते और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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