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Vastu Tips: घर में इस जगह रखा डस्टबिन और झाड़ू बढ़ा सकता है परेशानियां, रातों की नींद भी हो सकती है खराब

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की छोटी-छोटी चीजें भी हमारे जीवन पर गहरा असर डालती हैं। भले ही घर साफ-सुथरा और व्यवस्थित हो, लेकिन अगर झाड़ू और कूड़ेदान सही जगह पर नहीं रखे गए, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, धन हानि होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है और नींद भी खराब हो सकती है।

Navaneet RathaurJun 01, 2026 09:02 pm IST
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झाड़ू और कुड़ेदान के वास्तु नियम

हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, जबकि कूड़ेदान नकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। ऐसे में इन दोनों को सही जगह पर रखने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं वास्तु अनुसार झाड़ू और कुड़ेदान के नियम।

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झाड़ू खड़ी रखने की गलती

वास्तु के अनुसार, झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू अपशकुन मानी जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। हमेशा झाड़ू को जमीन पर लिटाकर रखें। खड़ी झाड़ू से आर्थिक तंगी और परिवार में कलह बढ़ने की संभावना रहती है।

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झाड़ू की सही दिशा

झाड़ू को हमेशा दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना शुभ होता है। इस दिशा में रखने से दरिद्रता नहीं आती और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। उत्तर-पूर्व दिशा में झाड़ू रखना वर्जित है, क्योंकि इससे धन आने के रास्ते बंद हो जाते हैं।

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किचन और खुले में झाड़ू रखने से बचें

किचन में झाड़ू रखना अत्यंत अशुभ माना गया है। इससे अन्न की कमी और परिवार के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। झाड़ू को खुले में या ऐसी जगह पर ना रखें, जहां लोगों की नजर पड़ती हो। इसे छिपाकर रखना चाहिए, जैसे दीवार के पीछे या अलमारी में। खुले में रखी झाड़ू घर की सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देती है।

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शाम को झाड़ू लगाने के नियम

टूटी झाड़ू घर में कभी ना रखें। इसे तुरंत बदल दें। नई झाड़ू शनिवार के दिन लाना शुभ माना जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना और कूड़ा घर के बाहर फेंकना मां लक्ष्मी को नाराज करता है। अगर शाम को झाड़ू लगानी पड़े तो कूड़ा घर के अंदर ही इकट्ठा कर लें, बाहर ना फेंकें।

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कूड़ेदान रखने की गलत दिशाएं

कूड़ेदान को उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में कभी ना रखें। इससे स्वास्थ्य खराब होता है और तरक्की रुक जाती है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में कूड़ेदान रखने से परिवार में झगड़े और रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। मुख्य द्वार के पास कूड़ेदान रखना भी वर्जित है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है।

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कूड़ेदान की सही जगह

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कूड़ेदान रखने के लिए दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा उत्तम मानी जाती है। ढक्कन वाला कूड़ेदान इस्तेमाल करें, ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में ना फैले। रोजाना कूड़ेदान खाली करें और साफ करें। टूटा या खराब कूड़ेदान घर में ना रखें, इससे दरिद्रता आती है।

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झाड़ू और कूड़ेदान से जुड़े महत्वपूर्ण नियम

झाड़ू और कूड़ेदान दोनों को एक-दूसरे के पास ना रखें। शाम के बाद कूड़ा बाहर फेंकने से बचें। पुरानी झाड़ू और टूटे कूड़ेदान को तुरंत घर से निकाल दें। घर की सफाई हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करें।

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इन नियमों का पालन करने के फायदे

इन सरल वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में शांति बनी रहती है। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके आप बड़े वास्तु दोष से बच सकते हैं। झाड़ू और कूड़ेदान जैसी मामूली चीजें भी अगर सही जगह पर रखी जाएं, तो घर में सुख-समृद्धि और शांति का वास होता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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