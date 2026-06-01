Vastu Tips: घर में इस जगह रखा डस्टबिन और झाड़ू बढ़ा सकता है परेशानियां, रातों की नींद भी हो सकती है खराब

इन नियमों का पालन करने के फायदे

इन सरल वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में शांति बनी रहती है। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके आप बड़े वास्तु दोष से बच सकते हैं। झाड़ू और कूड़ेदान जैसी मामूली चीजें भी अगर सही जगह पर रखी जाएं, तो घर में सुख-समृद्धि और शांति का वास होता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।