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Feng Shui Tips: ट्रेंड में हैं सूखे फूल, जानें घर में रखना शुभ है या अशुभ?

Dried Flower Fengshui Tips: क्या घर में सूखे फूल रखना शुभ होता है या अशुभ? फेंगशुई के अनुसार जानें ड्राई फ्लावर से जुड़ी मान्यताएं, सही जगह और इन्हें रखने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Garima SinghJun 12, 2026 11:38 am IST
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सूखे फूल शुभ या अशुभ?

आज मार्केट में ड्राई फ्लावर यानी सूखे फूलों की खूब डिमांड आ रही है। लोग इसका इस्तेमाल घर को सजाने के लिए कर रहे हैं। वहीं अब इन्हें लोग गुलदस्ते के रूप में भी गिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि फेंगशुई के अनुसार इन्हें घर में रखने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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क्या कहता है फेंगशुई?

फेंगशुई में सूखे हुए फूलों को यिन की ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है जोकि पॉजिटिव चीजों को रोकता है। ऐसे में सूखे हुए फूलों का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करने की जरूरत है ताकि इसका नुकसान ज्यादा ना हो।

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बेडरूम में ना रखें

सूखे हुए फूलों को बेडरूम में रखने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इससे रिश्तों में दूरी आती है और घर का माहौल उदास होता है। ऐसी स्थिति में जिंदगी में सिर्फ तनाव आता है।

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डेकॉर के वक्त रखें ध्यान

अगर आप सूखे हुई फूलों का इस्तेमाल सिर्फ डेकॉर के लिए करना चाहते हैं तो कुछ बातों को नजरअंदाज ना करें। समय-समय पर इसकी सफाई करें। कोशिश करें कि इस पर धूल ना जमा हो। पुराने हो चुके टूटे हुए सूखे फूल को गलती से भी घर में ना रखें।

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ताजे फूल होते हैं बेहतर

फेंगशुई में माना जाता है कि ताजे फूल घर में खुशहाली और नयापन लेकर आते हैं। इनकी एनर्जी से घर में पॉजिटिविटी आती है और इसे नए शुरुआत के रुप में भी देखा जाता है।

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ड्राई फ्लावर रखने की सही जगह

फेंगशुई के नियम के हिसाब से सूखे हुए फूलों को मुख्य द्वार या फिर पूजा घर के आसपास रखने से बचना चाहिए। अगर गिफ्ट के तौर पर मिले हैं तो उन्हें किसी शेल्फ में रखें।

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फेंगशुई की सलाह

अगर आपको सूखे हुए फूल बहुत पसंद हैं तो उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा डेकॉर में करें। समय-समय पर इसे बदलते रहें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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