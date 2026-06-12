Feng Shui Tips: ट्रेंड में हैं सूखे फूल, जानें घर में रखना शुभ है या अशुभ?

सूखे फूल शुभ या अशुभ?

आज मार्केट में ड्राई फ्लावर यानी सूखे फूलों की खूब डिमांड आ रही है। लोग इसका इस्तेमाल घर को सजाने के लिए कर रहे हैं। वहीं अब इन्हें लोग गुलदस्ते के रूप में भी गिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि फेंगशुई के अनुसार इन्हें घर में रखने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए।