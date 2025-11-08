घर के बाहर रात में कुत्ते का रोना अपशकुन क्यों माना जाता है? जानिए इसके बारे में सबकुछ

प्राचीन मान्यताओं में कुत्ता रोना बुरी खबर या अनहोनी का इशारा माना जाता है। बुजुर्ग कहते हैं – कुत्ता पहले से अप्रिय घटना का आभास पा लेता है। धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक, देर रात कुत्ते का रो रोना घर पर मुसीबत का संकेत देता है। ऐसे में सावधानी बरतें।
शकुन शास्त्र में घर के बाहर कुत्ता रोए तो परिवार पर संकट, परेशानी या कलह का खतरा माना जाता है। दरवाजे पर भौंकते हुए रोए तो आर्थिक नुकसान संभव है। किसी भी तरह के अनहोनी से बचाव के लिए तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ें और घर पर नमक-नींबू लटकाएं।
कुत्ता के रात में रोने के पीछे ये भी मान्यता है कि उसे आसपास भूत-प्रेत या नेगेटिव शक्ति का पता चल जाता है। कुत्ते की छठी इंद्री मजबूत होती है। ऐसे में घर में गंगाजल छिड़कें, 'ॐ नमः शिवाय' जपें और शनि मंत्र पढ़ें।
कई बार कुत्ता भूख, चोट, बीमारी या दर्द में रोता-भौंकता है, ताकि अपने साथी बुला सके। अगर पेट डॉग उदास हो, खाना छोड़े या आंसू निकले तो डॉक्टर को दिखाएं। इसे अनहोनी से जोड़ना गलत हो सकता है।
कुत्ते सामाजिक प्राणी हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते। रात में रोकर-भौंककर अपने दोस्तों को बुलाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि में यह उनके संचार का तरीका है। कई बार कुत्ते आपस में बात करते भी हैं, तो रोने जैसा प्रतीत होता है।
विज्ञान कहता है – कुत्ता रोकर या भौंककर अपने साथियों को किसी तरह का खतरा, भूख या अकेलापन का संदेश भेजता है। कुत्ते का रोना हर बार अपशकुन ही नहीं होता है। अगर कुत्ता रो रहा है, तो आसपास देखें कि उसे कोई खतरा तो नहीं है।
कुत्ता रोए तो हनुमान चालीसा पढ़ें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, घर में गंगाजल छिड़कें। बार-बार हो तो पंडित से सलाह लें। ज्यादातर मामलों में यह सामान्य है। डरें नहीं, समझें और सुरक्षित रहें। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।