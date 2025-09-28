घर में फेंगशुई बटरफ्लाई लगाने की सही जगह व फायदे जानते हैं आप?

कैसी होनी चाहिए बटरफ्लाई की पेंटिंग या तस्वीरें

आप घर में रंग-बिरंगे बटरफ्लाई की पेंटिंग या तस्वीरें लगा सकते हैं। जैसे कि लाल और गुलाबी रंग की बटरफ्लाई प्रेम और रिश्तों के लिए शुभ माना जाता है। नीली रंग की बटरफ्लाई शांति और स्थिरता के लिए शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि बटरफ्लाई की तस्वीर, पेंटिंग किसी भी रूप में लगाई जा सकती है लेकिन इसे हमेशा साफ-सुथरे और सुंदर स्थान पर लगाएं।