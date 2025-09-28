Do you know the right place and benefits of placing Feng Shui butterfly in the house घर में फेंगशुई बटरफ्लाई लगाने की सही जगह व फायदे जानते हैं आप?
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणघर में फेंगशुई बटरफ्लाई लगाने की सही जगह व फायदे जानते हैं आप?

घर में फेंगशुई बटरफ्लाई लगाने की सही जगह व फायदे जानते हैं आप?

भारत में चीन का वास्तु शास्त्र जिसे फेंगशुई शास्त्र कहा जाता है काफी प्रचलित है. फेंगशई में कई ऐसी वस्तुओं का जिक्र किया है जिसे घर में रखने से घर में सकारात्मक वातावरण फैलता है। साथ ही कई तरह के लाभ मिलते हैं। इन्हीं वस्तुओं में एक है फेंगशुई बटरफ्लाई यानी तितलियां। इसका विशेष महत्व है।

Dheeraj PalSun, 28 Sep 2025 12:58 PM
1/8

फेंगशुई बटरफ्लाई को घर में कहां लगाएं?

फेंगशुई बटरफ्लाई एक सुंदर और शक्तिशाली प्रतीक है, जो प्रेम, स्वतंत्रता, परिवर्तन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। फेंगशुई में तितली को नई शुरुआत और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बताया गया है। चलिए जानते हैं इस घर में कहां लगाएं और इसके क्या-क्या फायदे होते हैं।

2/8

शांति और प्रेम का माहौल

फेंगशुई के अनुसार, बटरफ्लाई की तस्वीर या शोपीस घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। यह नकारात्मकता को दूर करके घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाता है।

3/8

तस्वीर लगाने की सही जगह

बटरफ्लाई को घर में ऐसी जगह लगाया जाना चाहिए, जहां से वह सही रूप से दिखाई दे। इसे दरवाजे के पीछे या अंधेरे कोने में नहीं लगाना चाहिए। इससे ऊर्जा बाधित होती है।

4/8

बेडरूम में कहां लगाएं

यदि आप बटरफ्लाई की मूर्ति या शोपीस बेडरूम में लगाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए दक्षिण-पश्चिम कोना सही रहेगा। इस दिशा में बटरफ्लाई की तस्वीर लगाने से वैवाहिक प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है।

5/8

स्टडी रूम में लगाने के फायदे

इसे स्टडी रूम में भी लगाना काफी शुभ होता है। क्योंकि तितली की उड़ान उन्मुक्तता और कल्पनाशीलता का प्रतीक है। इसलिए, इसे स्टडी रूम या कार्यस्थल में लगाने से रचनात्मक सोच और एकाग्रता बढ़ती है। इसे हमेशा स्टडी टेबल के सामने रखना चाहिए।

6/8

लिविंग रूम में लगाने के फायदे

इसके अलावा इसे लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं। फेंगशुई के अनुसार, लिविंग रूम में बटरफ्लाई की तस्वीर लगाने से घर में खुशहाली और सौभाग्य आता है। वहीं, बच्चों के कमरे में इसे लगाने से यह बच्चों के जीवन में खुशी और आत्मविश्वास लाता है।

7/8

कैसी होनी चाहिए बटरफ्लाई की पेंटिंग या तस्वीरें

आप घर में रंग-बिरंगे बटरफ्लाई की पेंटिंग या तस्वीरें लगा सकते हैं। जैसे कि लाल और गुलाबी रंग की बटरफ्लाई प्रेम और रिश्तों के लिए शुभ माना जाता है। नीली रंग की बटरफ्लाई शांति और स्थिरता के लिए शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि बटरफ्लाई की तस्वीर, पेंटिंग किसी भी रूप में लगाई जा सकती है लेकिन इसे हमेशा साफ-सुथरे और सुंदर स्थान पर लगाएं।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Fengshui tips