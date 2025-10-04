दीपावली के दिन करें वास्तु से जुड़े ये उपाय, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न?

वास्तु उपाय जानने से पहल बता दें कि दीपावली का त्योहार भगवान राम और लक्ष्मण के 14 वर्ष वनवास की समाप्ति के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा-आराधना की जाती है। इस साल यानी 2025 में 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी।
सबसे पहले घर को एकदम साफ-सुथरा रखें जितनी भी गंदगी है, उसे घर से निकाल दें। साथ ही जो भी टूटी-फूटी चीज है, उसे भी घर से बाहर कर दें। इससे वास्तु दोष से छुटकारा मिलेगा।
फिर दिन में ही घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के पदचिह्न अंदर की ओर लगाएं। यह बेहद शुभ होता है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है।
दिवाली पर घरों के दरवाजों पर तोरण लगाया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको दिवाली की सजावट में फूलों और आम के पत्तों वाला तोरण ही लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं।
दिवाली की सजावट में स्वास्तिक का भी बहुत महत्व है। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक का चिह्न घर के मुख्य द्वार पर बनाने से घर में किसी तरह की नकारात्मकता नहीं आती और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। दिवाली पर हल्दी या कुमकुम से घर की मुख्य दिवार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के कोने में भी रंगोली जरूर बनाई जानी चाहिए। इसका कारण यह है कि घर का कोना एक ऐसी जगह है, जहां पर कम ही ध्यान दिया जाता है। ऐसे में रंगोली के रंग घर के कोने को भी सकारात्मकता से भर देते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।