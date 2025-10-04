दीपावली के दिन करें वास्तु से जुड़े ये उपाय, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न?

कब है दिवाली?

वास्तु उपाय जानने से पहल बता दें कि दीपावली का त्योहार भगवान राम और लक्ष्मण के 14 वर्ष वनवास की समाप्ति के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा-आराधना की जाती है। इस साल यानी 2025 में 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी।