Vastu Tips: सोते वक्त सिरहाने पर ना रखें ये चीजें, धन व बुद्धि की होती है हानि

बुध होता है कमजोर

किताबों का कारक ग्रह बुध को माना गया है और किताबों को अव्यवस्थित या सिरहाने के पास रखने से बुध कमजोर हो सकता है, जिससे हमारी बुद्धि पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। साथ ही अखबार, मैगजीन सिर पर रखकर नहीं सोना चाहिए। इनका आपके जीवन पर काफी निगेटिव असर पड़ सकता है। इन चीजों को सिरहाने पर रखने वाले जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं।