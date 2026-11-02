दिवाली पर घर के किस कोने में जलाएं किस रंग की लाइट? जान लें वास्तु नियम

पूजा घर और मुख्य द्वार पर जलाएं घी का दीपक

बिजली की झालरों और रंग-बिरंगी लाइटों के साथ दिवाली पर पारंपरिक दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि हर शाम मुख्य दरवाजे और पूजा घर में गाय के घी का दीपक जलाना शुभ होता है। इससे घर में पवित्रता और सकारात्मकता का भाव बना रहता है। दीपक रखते समय आसपास ज्वलनशील सजावटी सामान न रखें और उसे सुरक्षित स्थान पर ही जलाएं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।