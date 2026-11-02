दिवाली पर घर के किस कोने में जलाएं किस रंग की लाइट? जान लें वास्तु नियम

दिवाली पर घर को रोशनी से सजाने की खास तैयारी होती है। कोई रंग-बिरंगी झालर लगाता है तो कोई अलग-अलग रंगों की लाइट से घर के कोनों को सजाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, हर रंग का अपना महत्व होता है। ऐसे में दिशा के अनुसार ही रंगों का चुनाव करना चाहिए। दिवाली पर घर की अलग-अलग दिशाओं में लाइट लगाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर से जोड़कर देखा जाता है। इसे नए अवसरों और आर्थिक तरक्की की दिशा भी माना जाता है। दिवाली पर घर के इस हिस्से में हल्की नीली या सौम्य हरे रंग की लाइट लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन रंगों से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलने की उम्मीद रहती है।
घर का उत्तर-पूर्वी हिस्सा यानी ईशान कोण पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए खास माना जाता है। इस स्थान पर बहुत तेज या चुभने वाली रोशनी के बजाय हल्की पीली अथवा सॉफ्ट व्हाइट लाइट लगानी चाहिए। इससे घर का यह कोना शांत और सुंदर दिखाई देता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, ईशान कोण में सौम्य रोशनी रखने से घर में मानसिक शांति और सकारात्मक माहौल बना रहता है।
दक्षिण-पूर्व दिशा को आग्नेय कोण कहा जाता है। वास्तु में इस दिशा का संबंध अग्नि तत्व से माना गया है। दिवाली पर यहां गुलाबी, हल्की लाल या नारंगी रंग की लाइट लगाना अच्छा माना जाता है। इन रंगों की रोशनी घर की सजावट को भी खास बना देती है। वास्तु गुरु मान्या के अनुसार, आग्नेय कोण में इन रंगों का इस्तेमाल करने से घर में सुख-समृद्धि और आर्थिक संपन्नता से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
घर की पूर्व दिशा को उगते सूरज की दिशा माना जाता है। वास्तु मान्यताओं में इसका संबंध मान-सम्मान, पहचान और तरक्की से जोड़ा गया है। इस दिशा में हरे या हल्के पीले रंग की लाइट लगाना शुभ माना जाता है। दिवाली पर यहां ऐसी रोशनी करने से घर का कोना आकर्षक दिखता है। साथ ही इसे परिवार में नई शुरुआत, आपसी तालमेल और जीवन में आगे बढ़ने के संकेत के तौर पर भी देखा जाता है।
पश्चिम दिशा को लाभ, मुनाफे और बचत से जोड़कर देखा जाता है। वास्तु के अनुसार, इस हिस्से में सफेद या वॉर्म-व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। इसकी हल्की रोशनी घर में संतुलित और सुकून भरा माहौल बनाती है। दिवाली की सजावट करते समय पश्चिम दिशा में बहुत गहरे या जरूरत से ज्यादा चमकीले रंगों से बचना बेहतर माना जाता है। यहां सादगी भरी रोशनी घर की सुंदरता बढ़ा सकती है।
दिवाली की शाम घर के मुख्य दरवाजे को रोशनी से सजाना खास महत्व रखता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, प्रवेश द्वार पर सुनहरी या वॉर्म येलो लाइट लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर का मुख्य हिस्सा जगमगा उठता है और मेहमानों का स्वागत भी खूबसूरती से होता है। मान्यता है कि साफ-सुथरा और रोशनी से भरा मुख्य द्वार मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। इसलिए शाम होते ही यहां लाइट जरूर जलाएं।
दिवाली की सजावट शुरू करने से पहले घर की सभी लड़ियों और बल्बों को अच्छी तरह जांच लें। कोई लाइट बंद हो, खराब हो या लगातार टिमटिमा रही हो तो उसे ठीक कराएं या बदल दें। वास्तु गुरु मान्या की सलाह है कि उत्तर और ईशान कोण में बहुत तेज लाल या गहरे रंग की लाइट लगाने से बचना चाहिए। इन जगहों पर हल्की और शांत रोशनी बेहतर मानी जाती है।
बिजली की झालरों और रंग-बिरंगी लाइटों के साथ दिवाली पर पारंपरिक दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि हर शाम मुख्य दरवाजे और पूजा घर में गाय के घी का दीपक जलाना शुभ होता है। इससे घर में पवित्रता और सकारात्मकता का भाव बना रहता है। दीपक रखते समय आसपास ज्वलनशील सजावटी सामान न रखें और उसे सुरक्षित स्थान पर ही जलाएं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।