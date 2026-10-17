दिवाली पर घर पेंट कराने से पहले जरूर जान लें ये वास्तु नियम, खुशहाली बढ़ाएगा दीवारों का सही रंग

घर पेंट कराते समय ट्रेंड्स और डिजाइन के साथ-साथ नियमों का भी ध्यान रखना जरूरी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सही रंगों का चुनाव करने से सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आप भी इस दिवाली घर पेंट कराने की सोच रहे हैं, तो रंग चुनने से पहले इन वास्तु नियमों को जरूर जान लें।
लिविंग रूम घर का वह हिस्सा है, जहां परिवार के सदस्य साथ समय बिताते हैं और मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है। इसलिए इस कमरे की दीवारों के रंग का चुनाव खास ध्यान से करना चाहिए। वास्तु के अनुसार, यहां सफेद, क्रीम, हल्का भूरा और गुलाबी रंग करवाना शुभ माना जाता है। इन रंगों से कमरे में सुकून भरा माहौल बनता है। दीवारों के रंग से मेल खाते पर्दे और कुशन कवर चुनकर कमरे की सजावट को और आकर्षक बनाया जा सकता है।
रसोई को घर की ऊर्जा और परिवार के पोषण से जोड़कर देखा जाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, रसोई की दीवारों पर सफेद रंग करवाना अच्छा माना जाता है। यह रंग स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है। सफेद दीवारों वाली रसोई साफ-सुथरी और खुली हुई दिखाई देती है। हालांकि, इस रंग पर दाग जल्दी नजर आते हैं, इसलिए नियमित सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। दिवाली से पहले रसोई की रंगाई करवाते समय सफेद रंग चुन सकते हैं।
बेडरूम आराम और सुकून पाने की जगह है। इसलिए यहां बहुत गहरे रंगों के बजाय हल्के और सौम्य रंगों को प्राथमिकता देना अच्छा माना जाता है। वास्तु के अनुसार, आसमानी नीला, हल्का हरा, गुलाबी और क्रीम रंग बेडरूम के लिए उपयुक्त हैं। मान्यता है कि ये रंग कमरे में शांति और सकारात्मकता बनाए रखते हैं। साथ ही, इन्हें दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य से भी जोड़कर देखा जाता है।
बाथरूम की रंगाई-पुताई करते समय भी वास्तु के नियमों का ध्यान रखा जाता है। मान्यता के अनुसार, यहां सफेद और गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना शुभ होता है। सफेद रंग स्वच्छता का एहसास कराता है, जबकि गुलाबी रंग को सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। इन रंगों से बाथरूम में हल्कापन और ताजगी का अनुभव होता है।
वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिशा की दीवार पर हरा रंग करवाना शुभ माना जाता है। हरा रंग प्रकृति, विकास और तरक्की का प्रतीक है। मान्यता है कि उत्तर दिशा में इस रंग का इस्तेमाल करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है और कारोबार में उन्नति के अवसर मिलते हैं। अगर दिवाली से पहले घर की रंगाई करवा रहे हैं, तो उत्तर दिशा की दीवारों के लिए हरे रंग का चुनाव कर सकते हैं।
दक्षिण दिशा की दीवारों के लिए लाल रंग को शुभ माना जाता है। लाल रंग शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, इस दिशा में लाल रंग करवाने से परिवार में खुशहाली आती है और सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। इसे कारोबार में तरक्की से भी जोड़कर देखा जाता है। अगर आप इस दिवाली घर की किसी दीवार को लाल रंग से रंगवाना चाहते हैं, तो दक्षिण दिशा को ध्यान में रख सकते हैं।
वास्तु के अनुसार, पूर्व दिशा की दीवारों पर सफेद रंग करवाना शुभ माना जाता है। सफेद रंग पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसे मानसिक शांति से भी जोड़कर देखा जाता है। वहीं, पश्चिम दिशा के लिए नीला रंग अच्छा माना गया है। नीला रंग मन को शांति देने और स्थिरता का प्रतीक है। मान्यता है कि इन दिशाओं में सही रंगों का इस्तेमाल करने से घर का माहौल अनुकूल बना रहता है।
घर के उत्तर-पूर्व दिशा वाले हिस्से को ईशान कोण कहा जाता है। वास्तु शास्त्र में इस स्थान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ईशान कोण में पीला या नारंगी रंग करवाना शुभ होता है। पीले रंग को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि नारंगी रंग उत्साह और प्रेरणा से जुड़ा है। इन रंगों को घर में सकारात्मक माहौल और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अच्छा माना जाता है। दिवाली से पहले रंगों का चुनाव करते समय इस दिशा का भी ध्यान रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।