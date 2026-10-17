दिवाली पर घर पेंट कराने से पहले जरूर जान लें ये वास्तु नियम, खुशहाली बढ़ाएगा दीवारों का सही रंग

ईशान कोण में पीला या नारंगी रंग चुनें

घर के उत्तर-पूर्व दिशा वाले हिस्से को ईशान कोण कहा जाता है। वास्तु शास्त्र में इस स्थान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ईशान कोण में पीला या नारंगी रंग करवाना शुभ होता है। पीले रंग को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि नारंगी रंग उत्साह और प्रेरणा से जुड़ा है। इन रंगों को घर में सकारात्मक माहौल और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अच्छा माना जाता है। दिवाली से पहले रंगों का चुनाव करते समय इस दिशा का भी ध्यान रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।