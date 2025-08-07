नहीं खत्म हो रहे हैं घर के झगड़े, वजह हो सकते हैं ये 7 वास्तु दोष!

पूजा कक्ष की गलत दिशा

पूजा कक्ष को हमेशा उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए, इस दिशा को आध्यात्मिकता की दिशा माना जाता है। यदि पूजा कक्ष गलत दिशा में होता है, जैसे सीढ़ियों के नीचे या दक्षिण दिशा में, तो इससे घर में लड़ाई-झगड़े बढ़ सकते हैं और आपसी कलह हो सकती है।