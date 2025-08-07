नहीं खत्म हो रहे हैं घर के झगड़े, वजह हो सकते हैं ये 7 वास्तु दोष!

वास्तु के मुताबिक घर में यदि गलत दिशा में टॉयलेट बना है, तो यह वास्तु दोष झगड़े की वजह बन सकता हैं। इसे कभी भी उत्तर-पूर्व या दक्षिण-पश्चिम दिशा में नहीं बनवाना चाहिए।
जब किचन और टॉयलेट की दीवार कॉमन होती हैं, तो ये वास्तु दोष पैदा कर सकता है। किचन को अग्नि का और टॉयलेट को जल का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में यह लड़ाई-झगड़े की वजह बन सकता है।
घर का मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। यदि यह दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम जैसी दिशाओं में स्थित होता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। ऐसे में मुख्य द्वार को गंदा नहीं रखना चाहिए।
घर में उभरे हुए किनारे वास्तु के अनुसार, 'वेध दोष' पैदा कर सकते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा बन सकता है। इससे भी परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाइयां हो सकती हैं।
यदि बेडरूम यानी शयनकक्ष भी गलत दिशा में बना हो, तो भी आपके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे ही आपको इस बात का ध्यान रखने की भी जरूरत है कि सोते समय पैर दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होने चाहिए।
आपको बेडरूम में शीशा भी नहीं रखना चाहिए, यह भी आपकी उन्नति में बाधा बन सकता है और घर में लड़ाइयों का कारण होता है।
पूजा कक्ष को हमेशा उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए, इस दिशा को आध्यात्मिकता की दिशा माना जाता है। यदि पूजा कक्ष गलत दिशा में होता है, जैसे सीढ़ियों के नीचे या दक्षिण दिशा में, तो इससे घर में लड़ाई-झगड़े बढ़ सकते हैं और आपसी कलह हो सकती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।