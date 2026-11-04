धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? ये 5 चीजें भूलकर भी ना लाएं घर

दीवाली की तैयारियां जोरो शोरों से शुरू हो चुकी हैं। एक और मार्केट गुलजार हैं तो वहीं घरों में भी साफ-सफाई का काम चालू है। इसी के बीच हर कोई इंतजार कर रहा है धनतेरस का। धनतेरस पर लोग मां लक्ष्मी और कुबेर देवता को पूजते हैं और इसी के साथ सोने-चांदी या फिर बर्तनों की खरीददारी करते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ चीजों को ना खरीदने की सलाह दी जाती है। चलिए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आखिर धनतेरस पर किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए?
धनतेरस पर लोहे का सामान खरीदने से बचना चाहिए। दरअसल लोहे का संबंध शनिदेव से है। ऐसे में इसकी जगह पीतल, चांदी या फिर तांबे की चीजें लेना शुभ माना जाता है। तो इस बार धनतेरस पर लोहे का कोई भी सामान खरीदने से बचने की कोशिश करें।
अगर आप कांच से बनी कोई चीज धनतेरस पर घर लाने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें। वास्तु में कांच को अस्थिरता से जोड़कर देखते हैं। कांच के बर्तन, क्रॉकरी या फिर शोपीस धनतेरस पर ना खरीदने की सलाह ही दी जाती है। तो धनतेरस वाले दिन कांच की बनी चीज घर लाने का आइडिया आप ड्रॉप कर सकते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन चाकू-कैंची जैसी धारदार चीजें ना खरीदें। सिर्फ चाकू और कैंची ही नहीं बल्कि सुई भी इस दिन घर लेकर ना आएं। वास्तु मान्यता है कि किसी भी शुभ दिन पर ऐसे चीजें घर नहीं लानी चाहिए।
धनतेरस वाले दिन आप गलती से भी काले रंग की चीजें ना लें। कुछ खास पूजा को छोड़कर बाकी धार्मिक चीजों में काले रंग का इस्तेमाल वर्जित मानते हैं। ऐसे में धनतेरस के दिन भी ऐसी गलती ना करें।
धनतेरस पर प्लास्टिक का सामान खरीदने से भी बचना चाहिए। दरअसल इसे शुभता से जोड़कर नहीं देखा जाता है। ऐसे में इसे धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि इससे बरकत रूक जाती है और धन धान्य की कमी होने लगती है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।