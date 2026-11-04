धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? ये 5 चीजें भूलकर भी ना लाएं घर

धनतेरस पर ना खरीदें ये चीजें

दीवाली की तैयारियां जोरो शोरों से शुरू हो चुकी हैं। एक और मार्केट गुलजार हैं तो वहीं घरों में भी साफ-सफाई का काम चालू है। इसी के बीच हर कोई इंतजार कर रहा है धनतेरस का। धनतेरस पर लोग मां लक्ष्मी और कुबेर देवता को पूजते हैं और इसी के साथ सोने-चांदी या फिर बर्तनों की खरीददारी करते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ चीजों को ना खरीदने की सलाह दी जाती है। चलिए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आखिर धनतेरस पर किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए?