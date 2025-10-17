Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणधनतेरस की शाम ना भूलें ये 4 काम, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

धनतेरस की शाम ना भूलें ये 4 काम, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्रों में धनतेरस की शाम को 4 खास कामों को करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजन, यम दीपदान, सोना की खरीदारी और घर सजावट से धन-समृद्धि सालों भर बनी रहती है। आइए जानें इसके बारे में विस्तार से।

Navaneet RathaurFri, 17 Oct 2025 10:05 PM
1/7

लक्ष्मी पूजन का समय

धनतेरस की शाम 6 से 8 बजे के बीच लक्ष्मी पूजन करें। चौकी पर स्वास्तिक बनाएं, मां लक्ष्मी-गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। कमल के फूल, धनिया, सिक्के और मिठाई चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं। 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें।

2/7

यम दीपदान: काल भगवान को प्रसन्न करें

वास्तु के अनुसार, धनतेरस की शाम यमराज को दीपदान देना मृत्यु भय और दुर्घटना से बचाता है। मुख्य द्वार के बाहर 14 दीपक जलाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुख कर 'ॐ यमाय नमः' मंत्र बोलें। तिल के तेल का दीपक उपयोग करें। इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है।

3/7

स्वर्ण या बर्तन खरीदें

धनतेरस पर सोना, चांदी या बर्तन खरीदना शुभ है। यह मां लक्ष्मी को घर बुलाता है। शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की ओर खरीदारी करें। खरीदे सामान को लक्ष्मी पूजन में चढ़ाएं। इससे आर्थिक समृद्धि और स्थिरता प्राप्त होती है।

4/7

घर की विशेष सजावट

मां लक्ष्मी की स्वागत के लिए धनतेरस की शाम घर का स्वागत वास्तु के अनुसार करें। मुख्य द्वार पर तोरण, रंगोली और दीपक लगाएं। उत्तर-पूर्व दिशा को साफ रखें। फूलों और आम के पत्तों से सजाएं। काले कपड़े या टूटे बर्तन ना रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

5/7

पूजन सामग्री तैयार करें

लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ सामग्री जरूरी है। लाल कपड़ा, कमल गट्टा, सुपारी, पान, चंदन, कुमकुम, नारियल और 21 प्रकार के मेवे लें। थाली में स्वास्तिक बनाएं। गंगाजल से शुद्ध करें। ये सामग्री मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं और धन वर्षा करती हैं।

6/7

वर्जित कार्य

धनतेरस की शाम झगड़े, कर्ज चुकाना या बाल कटवाना अशुभ है। घर में सकारात्मकता रखें। टूटे बर्तन ना धोएं। दक्षिण दिशा में कचरा ना फेंकें। गंदे कपड़े ना पहनें। इनसे बचकर लक्ष्मी कृपा प्राप्त करें और वास्तु दोष से दूर रहें।

7/7

धनतेरस: सुख-समृद्धि का संकल्प

धनतेरस की शाम लक्ष्मी पूजन, यम दीपदान, स्वर्ण खरीद और घर सजावट अवश्य करें। शुभ मुहूर्त में कार्य करें। वास्तु नियमों का पालन कर नकारात्मकता दूर रखें। इन 4 कामों से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Dhanteras Dhanteras muhurat