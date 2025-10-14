धनतेरस पर करें ये उपाय, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर और घर में बढ़ेगी सुख-समृद्धि

धनतेरस: सुखी और स्वस्थ जीवन का प्रारंभ

धनतेरस पर धनवंतरी, यमराज, कुबेर और लक्ष्मी-गणेश की पूजा, बर्तन खरीदारी और कपूर-नमक के उपाय बीमारियों को दूर कर सुख-समृद्धि लाते हैं। ये उपाय वास्तु दोष को कम करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। इन उपायों को अपनाकर अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य, धन और शांति सुनिश्चित करें। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।