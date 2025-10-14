धनतेरस पर करें ये उपाय, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर और घर में बढ़ेगी सुख-समृद्धि

धनवंतरी, आयुर्वेद के देवता, समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। धनतेरस पर उनकी पूजा से स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए धनवंतरी मूर्ति या चित्र को उत्तर दिशा में स्थापित करें। हल्दी, चंदन और फूल चढ़ाएं। धनवंतरी मंत्र 'ॐ नमो भगवते धन्वंतरये' का जाप करें। इससे रोगमुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है।
धनतेरस पर यमराज की पूजा अकाल मृत्यु से बचाती है। सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर चार बत्तियों वाला दीपक जलाएं। इसे दक्षिण दिशा की ओर रखें और 'यमाय नमः' मंत्र का जाप करें। यह यम दीपम कहलाता है। मान्यता है कि इससे परिवार के सदस्यों पर यमराज की कृपा रहती है और असमय मृत्यु का भय खत्म होता है।
धनतेरस पर कुबेर, धन के देवता, की पूजा धन-वृद्धि के लिए की जाती है। उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र स्थापित करें। लाल फूल, चंदन और अक्षत चढ़ाएं। 'ॐ कुबेराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। तिजोरी या धन रखने की जगह पर कपूर जलाएं। यह उपाय आर्थिक तंगी को दूर करता है और घर में समृद्धि लाता है।
धनतेरस पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा अनिवार्य है। लक्ष्मी सुख-समृद्धि और गणेश बाधा नाश के लिए पूजे जाते हैं। उत्तर-पूर्व दिशा में इनकी मूर्ति रखें। कमल के फूल, मिठाई और दीप चढ़ाएं। 'ॐ गं गणपतये नमः' और 'ॐ श्री लक्ष्म्यै नमः' मंत्र जपें। इससे वास्तु दोष कम होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।
धनतेरस पर बर्तन, सोना या चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। धातु के बर्तन धनवंतरी और कुबेर की कृपा लाते हैं। खरीदारी प्रदोष काल में करें। बर्तनों को उत्तर दिशा में रखें। इससे घर में धन का प्रवाह बढ़ता है और बीमारियां दूर रहती हैं। छोटा सा सिक्का खरीदकर तिजोरी में रखें।
धनतेरस पर कपूर और समुद्री नमक का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। घर के उत्तर-पूर्व कोने में एक कटोरी में नमक और कपूर रखें। सूर्यास्त के बाद पूरे घर में कपूर जलाएं। यह वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। नियमित उपयोग से परिवार में सुख-शांति बढ़ती है और स्वास्थ्य समस्याएं कम होती हैं।
धनतेरस पर धनवंतरी, यमराज, कुबेर और लक्ष्मी-गणेश की पूजा, बर्तन खरीदारी और कपूर-नमक के उपाय बीमारियों को दूर कर सुख-समृद्धि लाते हैं। ये उपाय वास्तु दोष को कम करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। इन उपायों को अपनाकर अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य, धन और शांति सुनिश्चित करें। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।