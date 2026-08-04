Fengshui Tips: जेब में होगा पैसा ही पैसा, बस करें ये 1 काम

घर में पौधे कहां रखें?

पौधे को घर के एन्ट्रेंस पर रखने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। आप घर के पूर्वी कोने में भी पौधे रख सकते हैं। मनी प्लांट और जेड प्लांट को दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) दिशा में और तुलसी को उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में रखना शुभ माना जाता। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।