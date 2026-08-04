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Fengshui Tips: जेब में होगा पैसा ही पैसा, बस करें ये 1 काम

dhan labh upay plants to make money: फेंगशुई शास्त्र के अनुसार, कुछ पौधे घर के लिए बहुत ही लकी माने जाते हैं। इन पौधों को घर में रखने से धन-संपदा में वृद्धि तो होती है साथ ही नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है।

Shrishti ChaubeyAug 04, 2026 04:44 am IST
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फेंगशुई: घर के लकी प्लांट्स

घर में पौधे लगाने से आप अपने घर को सुंदर और एस्थेटिक लुक देने के साथ आप नेगेटिव एनर्जी दूर रख सकते हैं। फेंगशुई शास्त्र के अनुसार, कुछ पौधे घर के लिए बहुत ही लकी माने जाते हैं। इन पौधों को घर में रखने से धन-संपदा में वृद्धि तो होती है साथ ही नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है।

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घर में पौधे रखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए?

घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं तो कांटेदार, और मुरझाए पौधे न लगाएं। जितना पौधा हरा-भरा रहेगा घर में उतनी ही बरकत और सफलता मिलेगी।

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पीस लिली

फाइनेंशियल सिचूऐशन को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको घर में पीस लिली लगाना चाहिए। पीस लिली घर में लगाने से सुख-समृद्धि बनी रहती है और तरक्की के मार्ग भी खुलते हैं।

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बांस का पौधा

घर के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है बैंबू ट्री। ईस्ट कॉर्नर में बैंबू ट्री लगाने से घर की सुख-समृद्धि बनी रहती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।

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तुलसी

तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता है तुलसी का पौधा लगाने और इसके समक्ष घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर रहती है।

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मनी प्लांट

अगर आप आर्थिक परेशानी से घिरे हुए हैं तो आज ही अपने घर मनी प्लांट लाएं। मनी प्लांट बेहद ही लकी माना जाता है। माना जाता है की मनी प्लांट लगाने से रुपए पैसों की दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

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जेड प्लांट

जेड प्लांट काफी लकी माना जाता है। मान्यता है इस पौधे को घर में रखने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। न केवल ये पौधा ऑक्सीजन बढ़ाएगा बल्कि सुख-समृद्धि में वृद्धि भी करेगा।

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घर में पौधे कहां रखें?

पौधे को घर के एन्ट्रेंस पर रखने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। आप घर के पूर्वी कोने में भी पौधे रख सकते हैं। मनी प्लांट और जेड प्लांट को दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) दिशा में और तुलसी को उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में रखना शुभ माना जाता। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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