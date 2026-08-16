कैसे बढ़ाएं पैसों का फ्लो, आज ही करें ये 7 काम

चीनी सिक्के

घर में चीनी सिक्के रखने बेहद लकी माना जाता है। फेंग शुई शास्त्र में चीनी सिक्कों का विशेष महत्व बताया गया है। लाल रंग या लाल धागे में इन सिक्कों को लपेटकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाने से घर की समृद्धि बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।