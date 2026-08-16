कैसे बढ़ाएं पैसों का फ्लो, आज ही करें ये 7 काम

घर की एनर्जी बिगड़ जाए तो जीवन में दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। घर की नेगेटिव एनर्जी और वास्तु दोष की वजह से भी धन कमाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फेंगशुई के कुछ उपाय अपनाने से आप अपने घर को सुंदर बनाने के साथ फाइनेंशियल स्थिति को भी बेहतर बना सकते हैं।
अगर आप आर्थिक परेशानी से घिरे हुए हैं तो आज ही अपने घर फेंगशुई का ड्रैगन लाएं। फेंगशुई ड्रैगन बेहद ही लकी माना जाता है, जिससे रुपए पैसों की दिक्कतें दूर हो सकती हैं।
घर के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है विंड चाइम। विंड चाइम लगाने से घर की सुख- समृद्धि बनी रहती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।
घर में अगर पैसों की दिक्कत बनी रहती है तो इसका एक कारण घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। इसलिए घर में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए और सुख-समृद्धि बढ़ाने के लिए आप फिश एक्वेरियम रख सकते हैं।
घर में फेंगशुई का मेंढक रखना बेहद शुभ माना जाता है। घर में फेंगशुई मेंढक रखने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और समृद्धि में वृद्धि होती है।
पानी का फाउंटेन घर के लिए बेहद ही लकी माना जाता है। उत्तर की दिशा में पानी का फाउंटेन रखने से परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घर में पानी का फाउंटेन लगाने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
फेंग शुई शास्त्र में कछुआ का विशेष महत्व बताया गया है। घर में फेंगशुई का कछुआ रखने से घर की बरकत बनी रहती है।
घर में चीनी सिक्के रखने बेहद लकी माना जाता है। फेंग शुई शास्त्र में चीनी सिक्कों का विशेष महत्व बताया गया है। लाल रंग या लाल धागे में इन सिक्कों को लपेटकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाने से घर की समृद्धि बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।