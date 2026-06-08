कहीं आपके भी घर की दीवारों पर तो नहीं है सीलन! वास्तु दोष छीन लेगा परिवार की सुख-शांति और खुशहाली, जानें बचाव के उपाय

रोकथाम और सावधानियां

घर की दीवारों को समय-समय पर जांचें। नमी वाली जगहों पर पेंट करवाएं। रसोई और बाथरूम में अच्छी वेंटिलेशन रखें। बारिश के मौसम में खास ध्यान रखें। इन छोटे-छोटे उपायों से आप घर को वास्तु दोष से मुक्त रख सकते हैं और परिवार की खुशहाली बरकरार रख सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।