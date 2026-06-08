कहीं आपके भी घर की दीवारों पर तो नहीं है सीलन! वास्तु दोष छीन लेगा परिवार की सुख-शांति और खुशहाली, जानें बचाव के उपाय

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, सीलन नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जो धीरे-धीरे पूरे घर को प्रभावित करती है। अगर आपके घर की दीवारों पर भी सीलन है, तो इसे हल्के में ना लें। समय रहते इसे दूर करने से घर में सुख-शांति और खुशहाली बनी रह सकती है।
वास्तु शास्त्र में दीवारों पर सीलन को घर की नींव और ऊर्जा प्रवाह में बाधा का प्रतीक माना जाता है। जब दीवारें नम रहती हैं, तो वहां नकारात्मक शक्तियां जमा होने लगती हैं। इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ता है, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और परिवार में अनावश्यक तनाव और कलह बढ़ने लगती है। अगर समय रहते इस समस्या को न सुलझाया जाए, तो यह छोटी समस्या बड़े वास्तु दोष में बदल सकती है।
सीलन और नमी की वजह से दीवारों पर फंगस और बैक्टीरिया पनपते हैं, जो घर की हवा को जहरीला बना देते हैं। इससे सांस की बीमारियां, अस्थमा, एलर्जी, जोड़ों का दर्द और लगातार थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर और भी ज्यादा होता है। वास्तु के अनुसार, सीलन मानसिक चिड़चिड़ापन और नींद की कमी भी बढ़ाती है, जिससे पूरा परिवार प्रभावित होता है।
वास्तु शास्त्र में सीलन की दिशा महत्वपूर्ण है। उत्तर दिशा में सीलन होने से व्यापार और नौकरी में रुकावट आती है, नए अवसर कम हो जाते हैं। दक्षिण-पश्चिम दिशा में नमी परिवार की आर्थिक स्थिरता और रिश्तों को प्रभावित करती है। पति-पत्नी के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं। पूर्व दिशा में सीलन से सामाजिक सम्मान और पिता-पुत्र संबंध प्रभावित होते हैं। वहीं पश्चिम दिशा में सीलन मेहनत के बावजूद सफलता नहीं दिलाती और आर्थिक नुकसान होता है।
सीलन घर की सकारात्मक ऊर्जा को रोकती है और नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती है। इससे धन का प्रवाह रुकता है, सदस्यों के स्वास्थ्य में गिरावट आती है और घर में अशांति फैलती है। अगर दीवारों में रिसाव या टपकता पानी है, तो यह और भी गंभीर वास्तु दोष पैदा करता है।
सीलन वाले क्षेत्र की अच्छे से सफाई करें। वहां एक कटोरी में कपूर जलाएं। कपूर न सिर्फ नमी सोखता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी दूर करता है। हफ्ते में दो-तीन बार पानी में सेंधा नमक मिलाकर घर का पोछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। सीलन वाले कमरे में खिड़कियां खोलकर सूरज की रोशनी आने दें। सूर्य की किरणें प्राकृतिक रूप से वास्तु दोष कम करती हैं।
अगर दीवार के अंदर पाइप लीक हो रही है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। वास्तु में टपकता पानी आर्थिक हानि और परिवार में कलह का कारण बनता है। लीकेज ठीक करने के बाद उस जगह पर कपूर या लोबान जलाएं।
घर की दीवारों को समय-समय पर जांचें। नमी वाली जगहों पर पेंट करवाएं। रसोई और बाथरूम में अच्छी वेंटिलेशन रखें। बारिश के मौसम में खास ध्यान रखें। इन छोटे-छोटे उपायों से आप घर को वास्तु दोष से मुक्त रख सकते हैं और परिवार की खुशहाली बरकरार रख सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।