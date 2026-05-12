Vastu Tips: मनी प्लांट से ज्यादा असरदार है Crassula Plant? इस ट्रिक से लगाने पर बेहतर होगी आर्थिक स्थिति

वास्तु शास्त्र का चमत्कारी पौधा क्रासुला प्लांट

जेड प्लांट सा दिखने वाला क्रासुला प्लांट की मांग इन दिनों ज्यादा होने लगी है। दरअसल वास्तु शास्त्र और फेंगशुई की दुनिया में इस पौधे को मनी मैग्नेट का नाम दिया गया है। मान्यता है कि इसकी मोटी और हरी पत्तियां घर में सकारात्मक ऊर्जा ले आती हैं। साथ ही इनकी एनर्जी से घर में सुख-समृद्धि आती है। हालांकि इसके रखने की दिशा से लेकर सही जगह काफी मायने रखती है। तभी ये पौधा ज्यादा से ज्यादा फायदे देता है।