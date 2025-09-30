वास्तु शास्त्र: कपड़े से लेकर घड़ी तक उधार मांगकर ना इस्तेमाल करें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है परेशानी

वास्तु के साथ सुखी जीवन

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कपड़े, घड़ी, आभूषण, किताबें और बर्तन जैसी चीजें उधार लेने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। ये चीजें आपकी सकारात्मकता, समृद्धि और शांति को प्रभावित कर सकती हैं। वास्तु के नियमों का पालन करें, अपनी वस्तुओं का उपयोग करें और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। इन सावधानियों से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध रहेगा डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)