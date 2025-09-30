clothes to watch avoid to borrowing these 5 items otherwise negativity incresae वास्तु शास्त्र: कपड़े से लेकर घड़ी तक उधार मांगकर ना इस्तेमाल करें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है परेशानी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु शास्त्र: कपड़े से लेकर घड़ी तक उधार मांगकर ना इस्तेमाल करें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है परेशानी

वास्तु शास्त्र: कपड़े से लेकर घड़ी तक उधार मांगकर ना इस्तेमाल करें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है परेशानी

वास्तु शास्त्र में कुछ चीजों को उधार लेकर इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। व्यक्तिगत वस्तुएं उधार लेने से नकारात्मकता बढ़ती है, जिससे परेशानियों में घिर सकते हैं। आइए, जानें उन 5 चीजों को जिन्हें किसी से मांगकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

Navaneet RathaurTue, 30 Sep 2025 07:47 PM
1/7

कपड़े उधार लेना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, किसी और के कपड़े उधार लेना अशुभ होता है। कपड़े पहनने वाले की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। उधार के कपड़े पहनने से दूसरे व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ सकती है, जिससे मानसिक तनाव या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। खासकर, रात में उधार के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव को और बढ़ा सकता है।

2/7

दूसरे की घड़ी इस्तेमाल करना

वास्तु में घड़ी को समय और जीवन की गति का प्रतीक माना जाता है। किसी और की घड़ी पहनने से आपकी ऊर्जा और भाग्य प्रभावित हो सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जिससे कार्यों में देरी या असफलता मिल सकती है। वास्तु विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अपनी व्यक्तिगत घड़ी का ही उपयोग करें।

3/7

किसी दूसरे का गहना मांगकर पहनना

आभूषण न केवल सौंदर्य बढ़ाते हैं, बल्कि वास्तु में इन्हें समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। किसी और के गहने मांगकर पहनने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ सकती है। इससे आर्थिक परेशानी, पारिवारिक तनाव या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर, सोने या चांदी के आभूषण उधार लेने से बचें।

4/7

किताबें उधार लेना

वास्तु शास्त्र में किताबों को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उधार की किताबें नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं। किसी और की किताब में उनकी ऊर्जा संग्रहित हो सकती है, जो आपके दिमाग और घर की शांति को प्रभावित कर सकती है। खासकर, धार्मिक या आध्यात्मिक किताबें उधार लेने से बचें, क्योंकि इनका प्रभाव गहरा होता है।

5/7

बर्तन उधार लेना

रसोई वास्तु में समृद्धि और स्वास्थ्य का केंद्र है। उधार के बर्तनों का उपयोग करने से दूसरे घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके भोजन में मिल सकती है, जो परिवार के स्वास्थ्य और सुख-शांति को प्रभावित कर सकती है। वास्तु के अनुसार, खासकर स्टील या तांबे के बर्तन उधार लेने से बचें और हमेशा अपने बर्तनों का उपयोग करें।

6/7

वास्तु उपाय और सावधानियां

हमेशा अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं का उपयोग करें। उधार की चीजें लेकर इस्तेमाल करने से नकारात्मकता बढ़ सकती है। ऐसे में किसी से भी पर्सनल चीजें मांगकर इस्तेमाल ना करें। उधार लेने से पहले वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें।

7/7

वास्तु के साथ सुखी जीवन

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कपड़े, घड़ी, आभूषण, किताबें और बर्तन जैसी चीजें उधार लेने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। ये चीजें आपकी सकारात्मकता, समृद्धि और शांति को प्रभावित कर सकती हैं। वास्तु के नियमों का पालन करें, अपनी वस्तुओं का उपयोग करें और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। इन सावधानियों से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध रहेगा डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Vastu Tips Vastu Shastra