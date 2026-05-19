चुराया हुआ मनी प्लांट घर में लगाने से सच में बदलती है किस्मत? जानें सच्चाई और वास्तु का सही नियम

ऐसे रखें मनी प्लांट का ख्याल

मनी प्लांट का अच्छा असर चोरी से नहीं बल्कि उसकी सही देखभाल से होगा। अगर पौधे को साफ रखा जाए और समय-समय पर उसका पानी बदला जाए तो घर में पॉजिटिव माहौल बना रहता है।डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)