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Astrology: शरीर पर छिपकली गिरना शुभ या अशुभ? जानें अलग-अलग अंगों पर गिरने का मतलब

शरीर पर छिपकली गिरना शुभ है या अशुभ? जानिए गौली शास्त्र के अनुसार सिर, हाथ, कंधे और शरीर के अलग-अलग अंगों पर छिपकली गिरने का क्या मतलब माना जाता है?

Garima SinghMay 07, 2026 11:28 am IST
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शरीर पर छिपकली गिरना देता है बड़े संकेत

ज्योतिष के एक भाग गौली शास्त्र में शरीर के अलग-अलग अंगों पर छिपकली गिरने को शुभ और अशुभ संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इससे धनलाभ, सम्मान और जिंदगी में आने वाली परेशानियों के संकेत मिलते हैं।

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सिर पर छिपकली गिरना

अगर छिपकली सिर पर गिरे तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि व्यक्ति को आने वाले समय में सम्मान, तरक्की और कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। इसे भाग्य बदलने का संकेत माना जाता है।

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हाथ पर छिपकली का गिरना

दाएं या बाएं हाथ पर छिपकली का गिरना अलग संकेत देता है। दाएं हाथ पर गिरने का मतलब धनलाभ या रुका पैसा मिलने वाला है। वहीं बाएं हाथ पर गिरना खर्च बढ़ने या पैसों को लेकर चिंता होने का संकेत माना जाता है।

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नाक या माथे पर छिपकली का गिरना

नाक पर छिपकली गिरना अचानक धनलाभ, कोई अच्छी खबर या किस्मत खुलने का संकेत देता है। वहीं माथे पर छिपकली गिरना मान-सम्मान बढ़ने, बड़ी सफलता मिलने या बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है।

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कंधों पर छिपकली गिरने का संकेत

कंधे पर छिपकली गिरना अलग-अलग संकेत देता है। दाएं कंधे पर गिरे तो काम में सफलता और फायदा मिल सकता है, जबकि बाएं कंधे पर गिरना झगड़ा, तनाव या परेशानी बढ़ने का संकेत माना जाता है।

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छिपकली का कान पर गिरना

मान्यता है कि बाएं कान पर छिपकली गिरना धनलाभ और अच्छी खबर का संकेत देता है। वहीं दाएं कान पर छिपकली के गिरने को अचानक होने वाले बदलाव और तनाव के संकेत के रूप में देखते हैं।

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होठों पर छिपकली गिरने का मतलब

शास्त्र के हिसाब से अगर किसी के ऊपरी होठ पर छिपकली गिरी है तो इसे बहस का संकेत माना जाता है। निचले होठ पर गिरना शुभ होता है। इसका मतलब है कि धन लाभ होगा।

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उंगलियों पर छिपकली गिरने का मतलब

अगर छिपकली आपकी ऊंगली पर गिरी है तो इसका संकेत है कि किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने वाली है। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि ये किसी नई चीज या गिफ्ट मिलने का संकेत है।

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छिपकली का पैरों पर गिरना

गौली शास्त्र के अनुसार अगर किसी के दाएं पैर पर छिपकली गिरी है तो इसे किसी यात्रा का शुभ संकेत मानते हैं। वहीं इसका बाएं पैर पर गिरना घर में तनाव और बिना वजह की परेशानियों के संकेत के रूप में देखा जाता है।

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अशुभ संकेत मिलने पर करें नमक का उपाय

अगर छिपकली आपके शरीर पर ऐसी जगह गिरी है जो अशुभ संकेत दे रहा है तो तुरंत नहा लें। इसके बाद भगवान को याद करें। इस दौरान नमक वाला पानी घर में छिड़कना सही माना जाता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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