Astrology: शरीर पर छिपकली गिरना शुभ या अशुभ? जानें अलग-अलग अंगों पर गिरने का मतलब

अशुभ संकेत मिलने पर करें नमक का उपाय

अगर छिपकली आपके शरीर पर ऐसी जगह गिरी है जो अशुभ संकेत दे रहा है तो तुरंत नहा लें। इसके बाद भगवान को याद करें। इस दौरान नमक वाला पानी घर में छिड़कना सही माना जाता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।