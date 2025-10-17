छठ व्रत में क्या-क्या खा सकते हैं?

इस दौरान हर दिन का भोज और प्रसाद खास महत्व रखता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा के चारों दिनों में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए।
छठ पूजा की शुरुआत ‘नहाए खाए' से होती है। इस दिन व्रती महिलाएं पवित्र स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। इस भोजन में कद्दू भात और चना दाल बनाई जाती है। इसमें केवल सेंधा नमक, देसी घी, और गंगाजल से बने शुद्ध पानी का उपयोग किया जाता है।
दूसरे दिन ‘खरना' मनाया जाता है जिसे ‘लोहंडा' भी कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को प्रसाद तैयार किया जाता है।
खरना में गुड़ और चावल से बनी खीर बनाई जाती है, जिसे रोटी या पूड़ी के साथ खाया जाता है। इसे देसी घी में तैयार किया जाता है।
छठ पूजा के तीसरे और चौथे दिन सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य का प्रसाद बहुत पवित्र और पारंपरिक होता है। सुथनी (मीठे फल) जैसे केला अमरूद नारियल गन्ना सेब, दूध और गंगाजल जो अर्घ्य देने में इस्तेमाल होते हैं।
छठ पूजा में कुछ चीजों का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है। इन दिनों में प्याज लहसुन अंडा मांस-मछली शराब चाय और कॉफी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही तला-भुना या बाहर का खाना खाने से भी परहेज करें।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।