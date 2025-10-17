छठ व्रत में क्या-क्या खा सकते हैं?

पहले दिन क्या बनता है

छठ पूजा की शुरुआत ‘नहाए खाए' से होती है। इस दिन व्रती महिलाएं पवित्र स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। इस भोजन में कद्दू भात और चना दाल बनाई जाती है। इसमें केवल सेंधा नमक, देसी घी, और गंगाजल से बने शुद्ध पानी का उपयोग किया जाता है।