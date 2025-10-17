Hindustan Hindi News
छठ व्रत में क्या-क्या खा सकते हैं?

छठ व्रत में क्या-क्या खा सकते हैं?

छठ पूजा का पावन पर्व सूर्य उपासना का प्रतीक है। इसे बेहद पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। इस बार 25 अक्टूबर (शनिवार) से शुरू होकर 28 अक्टूबर (मंगलवार) तक मनाया जाएगा। चार दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में व्रती महिलाएं उगते और ढलते सूरज को अर्घ्य देती हैं और निर्जला उपवास रखती हैं।

Dheeraj PalFri, 17 Oct 2025 03:39 PM
भोज और प्रसाद का महत्व

इस दौरान हर दिन का भोज और प्रसाद खास महत्व रखता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा के चारों दिनों में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए।

पहले दिन क्या बनता है

छठ पूजा की शुरुआत ‘नहाए खाए' से होती है। इस दिन व्रती महिलाएं पवित्र स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। इस भोजन में कद्दू भात और चना दाल बनाई जाती है। इसमें केवल सेंधा नमक, देसी घी, और गंगाजल से बने शुद्ध पानी का उपयोग किया जाता है।

खरना के दिन क्या बनता है

दूसरे दिन ‘खरना' मनाया जाता है जिसे ‘लोहंडा' भी कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को प्रसाद तैयार किया जाता है।

क्या-क्या बनता है

खरना में गुड़ और चावल से बनी खीर बनाई जाती है, जिसे रोटी या पूड़ी के साथ खाया जाता है। इसे देसी घी में तैयार किया जाता है।

तीसरे और चौथे दिन

छठ पूजा के तीसरे और चौथे दिन सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य का प्रसाद बहुत पवित्र और पारंपरिक होता है। सुथनी (मीठे फल) जैसे केला अमरूद नारियल गन्ना सेब, दूध और गंगाजल जो अर्घ्य देने में इस्तेमाल होते हैं।

इन चीजों से करें परहेज

छठ पूजा में कुछ चीजों का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है। इन दिनों में प्याज लहसुन अंडा मांस-मछली शराब चाय और कॉफी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही तला-भुना या बाहर का खाना खाने से भी परहेज करें।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

