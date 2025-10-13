छठ पूजा में जरूरी हैं ये 5 चीजें, इनके बिना अधूरा है महापर्व

छठ पूजा: सामग्री और आस्था का संगम

छठ पूजा में ठेकुआ, गन्ना, पान-सुपारी, डाभ नींबू और नारियल अनिवार्य हैं। ये प्रसाद सूर्य देव और छठी मैया को प्रसन्न करते हैं, जो परिवार में सुख, समृद्धि और संतान की दीर्घायु लाते हैं। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से सलाह लें।