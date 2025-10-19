Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणछठ पूजा में प्रसाद बनाते समय क्या सावधानी रखें

छठ पूजा में प्रसाद बनाते समय क्या सावधानी रखें

छठ का महापर्व बेहद पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। यह पर्व पूरे 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है। इस दौरान छठ माता की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इन 4 अलग-अलग दिन में अलग-अलग प्रसाद बनाया जाता है।

Dheeraj PalSun, 19 Oct 2025 06:47 PM
छठ पूजा में प्रसाद बनाने का नियम

छठ का महापर्व में खास बात प्रसाद बनाते समय हर व्रती को बेहद ही सावधानी से बनाया जाता है, साथ ही कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। ऐसा न करने पर छठी मैय्या आपसे नाराज हो सकती है. आइए जानते हैं छठ पूजा में प्रसाद बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

शुद्ध और शाकाहारी प्रसाद

छठ महापर्व का प्रसाद बनाते समय किसी भी वस्तु में प्याज-लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रसाद का भोजन शुद्ध और शाकाहारी होने के साथ देसी घी में बनाना चाहिए।

क्या न करें

पूजा का काम हो या प्रसाद ग्रहण करना हो, उससे पहले अपने हाथ और पैरों को अच्छी तरह से जरूर धो लें। छठ के इन 4 दिनों में शराब-सिगरेट का सेवन करने से बचे।

सेंधा नमक का प्रयोग

छठ का खाना बनाने के लिए साधारण नमक की जगह सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखें प्रसाद का खाना बनाते समय नमक से बनी किसी चीज को हाथ न लगाएं।

एक साथ करें भोजन ग्रहण

छठ की पूजा हमेशा परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद सबको एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करना अच्छा होता है।

छठ पूजा का पारण

छठ पूजा का प्रसाद बनाने से पहले नहा लें। उसके बाद पूजा घर में जाएं। चाहे खीर बनाना हो या ठेकुआ गुड़ का प्रयोग करें। क्योंकि गुड़ को शुद्ध माना गया है। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कभी भी स्टील के कलश का इस्तेमाल न करें, तांबे के लौटे से सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। घर का कोई भी सदस्य छठ पूजा के पारण तक तामसिक भोजन का सेवन नहीं करें।

प्रसाद के लिए सामग्री

प्रसाद रखने के लिए बांस की दो तीन बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने तीन सूप, लोटा, थाली, दूध और जल के लिए ग्लास, नए वस्त्र साड़ी-कुर्ता पजामा, चावल, लाल सिंदूर, धूप और बड़ा दीपक, पानी वाला नारियल, गन्ना जिसमें पत्ता लगा हो, सुथनी और शकरकंदी, हल्दी और अदरक का पौधा हरा हो तो अच्छा, नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू, जिसे टाब भी कहते हैं, शहद की डिब्बी, पान और साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, कुमकुम, चन्दन, मिठाई।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

