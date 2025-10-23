छठ पूजा में क्या होता है खरना, जानें कैसे होती है पूजा?

छठ पूजा का दूसरा दिन

छठ पूजा के दूसरे यानि कार्तिक माह की पंचमी तिथि का दिन खरना कहलाता है। इसे लोहंडा भी कहा जाता है। इस दिन व्रती एक दिन के उपवास के बाद शाम को पवित्र भोजन करते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है।