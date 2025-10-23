Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणछठ पूजा में क्या होता है खरना, जानें कैसे होती है पूजा?

छठ पूजा में क्या होता है खरना, जानें कैसे होती है पूजा?

इस साल छठ पूजा के महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर शनिवार को नहाय-खाय के साथ होगी। यह त्योहार 4 दिनों तक होता है। 26 अक्टूबर (रविवार) को खरना का आयोजन होगा, जो छठ पर्व का दूसरा दिन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खरना क्या होता है और इस दिन कैसे पूजा होती है।

छठ पूजा का दूसरा दिन

छठ पूजा के दूसरे यानि कार्तिक माह की पंचमी तिथि का दिन खरना कहलाता है। इसे लोहंडा भी कहा जाता है। इस दिन व्रती एक दिन के उपवास के बाद शाम को पवित्र भोजन करते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है।

व्रत

इस दिन का व्रत पूरी तरह पवित्रता और नियमों के साथ रखा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन छठी मैया का आगमन व्रती के घर होता है। खरना का मुख्य उद्देश्य है शुद्धता और संयम।

निर्जला उपवास

इस दिन शरीर और मन की पूर्ण पवित्रता का पालन करते हुए विशेष पकवान बनाए जाते हैं। एक बार खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे तक व्रती निर्जला उपवास रखते हैं।

पकवान बनाने की विधि

खरना की शाम व्रती नए मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ और चावल की खीर बनाते हैं। यह खीर पीतल या मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है।

ठेकुआ तैयार होता है

इसके साथ ही गेहूं के आटे से बनी पूड़ी या रोटी, और कई जगहों पर ठेकुआ भी तैयार किया जाता है। भोजन पकने के बाद इसे सबसे पहले छठी मैया को भोग लगाया जाता है।

प्रसाद ग्रहण

फिर व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके बाद ही अगला चरण शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला उपवास, जिसमें जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

