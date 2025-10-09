Chhath Puja 2025 What happens during the four days of Chhath Puja know significance of each day छठ पूजा के चार दिन क्या-क्या होता है? जानें हर दिन का महत्व
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणछठ पूजा के चार दिन क्या-क्या होता है? जानें हर दिन का महत्व

छठ पूजा के चार दिन क्या-क्या होता है? जानें हर दिन का महत्व

इस साल छठ पूजा के पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 से हो रही है और इस पर्व की की समाप्ति 28 अक्तूबर को होगी। 4 दिवसीय इस पर्व के दौरान छठी मईया और सूर्य देव की उपासना की जाती है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में अलग-अलग दिनों का विशेष महत्व होता है। चलिए जानते हैं कि इन 4 दिनों में क्या-क्या होता है?

Dheeraj PalThu, 9 Oct 2025 10:13 AM
1/7

छठ पूजा का पहला दिन

छठ पूजा का पहले दिन को नहाय-खाय कहा जाता है। इस दिन से छठ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन व्रतधारी सुबह पवित्र नदी में स्नान कर नए वस्त्र धारण करती है और सात्विक भोजन ग्रहण करती है। नहाय-खाय के दिन मुख्य तौर पर चने की दाल, कद्दू या लौकी और अरवा चावल का भात बनाया जाता है।

2/7

पहले दिन का भोजन

इन सभी भोजन को पवित्र अग्नि में घी और सेंघा नमक से तैयार किया जाता है। नहाय-खाय में बनने वाला कद्दू-भात का प्रसाद शरीर, मन और आत्मा के शुद्धि का प्रतीक माना जाता है।

3/7

छठ का दूसरा दिन

छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत की अवधि सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहती है। खरना के दिन व्रती केवल शाम के समय खीर और मीठी रोटी का प्रसाद ग्रहण करती है।

4/7

कैसे तैयार किया जाता है प्रसाद

यह प्रसाद भी शुद्ध लकड़ी के चूल्हे में ही तैयार किया जाता है। खरना करने के बाद व्रती पूर्ण संकल्प के साथ 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत करती है। खरना के प्रसाद को बहुत पवित्र माना जाता है। दूर-दूर से लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं।

5/7

छठ पूजा का तीसरा दिन

छठ पूजा के तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य कहा जाता है, जोकि छठ पर्व का सबसे अहम दिन होता है। इस दिन अस्तचलागामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की पंरपरा है। आमतौर पर हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, लेकिन छठ एकमात्र ऐसा पर्व है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का उद्देश्य सूर्य देव के साथ उनकी पत्नी प्रत्यूषा को सम्मान देना है।

6/7

छठ पूजा का चौथा दिन

छठ पूजा के चौथे दिन उदयगामी यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य भी कहते हैं, क्योंकि ऊषा सूर्य देव की पत्नी का नाम है। छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को इसलिए अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य की पत्नियां यानी ऊषा और प्रत्यूषा की उनकी शक्तियों का मुख्य स्त्रोत है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाता है।

7/7

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Chhath puja chhath puja nahay khay