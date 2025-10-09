छठ पूजा के चार दिन क्या-क्या होता है? जानें हर दिन का महत्व

छठ पूजा का तीसरा दिन

छठ पूजा के तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य कहा जाता है, जोकि छठ पर्व का सबसे अहम दिन होता है। इस दिन अस्तचलागामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की पंरपरा है। आमतौर पर हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, लेकिन छठ एकमात्र ऐसा पर्व है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का उद्देश्य सूर्य देव के साथ उनकी पत्नी प्रत्यूषा को सम्मान देना है।