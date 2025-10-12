Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणछठ पूजा में खरना, शाम का अर्घ्य और सुबह के अर्घ्य का क्या महत्व है?

छठ पूजा में खरना, शाम का अर्घ्य और सुबह के अर्घ्य का क्या महत्व है?

छठ पूजा, सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित चार दिवसीय महापर्व है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। 2025 में यह 25 से 28 अक्टूबर तक होगा। खरना, शाम का अर्घ्य (संध्या अर्घ्य) और सुबह का अर्घ्य (उषा अर्घ्य) इसके मुख्य रस्में हैं। ये रस्में शुद्धता, कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक हैं।

Navaneet RathaurSun, 12 Oct 2025 11:46 PM
छठ: प्रकृति और भक्ति का संगम

छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत का प्रमुख त्योहार है, जो वेदों और शास्त्रों से जुड़ा है। साल 2025 में छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगा। हाय-खाय 25 अक्टूबर, खरना 26 अक्टूबर, संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबर और उषा अर्घ्य 28 अक्टूबर को होगा। यह निर्जला व्रत शुद्धता और कृतज्ञता सिखाता है।

खरना का महत्व

खरना, छठ का दूसरा दिन, निर्जला व्रत का शुरुआत होता है। व्रती पूरे दिन जल ग्रहण नहीं करते हैं। सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और फल प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह रस्म छठी मैया को प्रसन्न करती है, जो संतान को रक्षा और दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। खरना शुद्धता और संकल्प का प्रतीक है, जो परिवार में सुख-शांति लाता है।

संध्या अर्घ्य: डूबते सूर्य को अर्घ्य

कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती कमर तक पानी में खड़े होकर दूध-जल, फल, ठेकुआ और चढ़ावा समर्पित करते हैं। यह रस्म सूर्य की ऊर्जा को आकर्षित करती है, जो स्वास्थ्य, समृद्धि और पाप नाश का स्रोत है। इस दौरान छठ घाटों पर लोग लोकगीत भी गाते हैं।

संध्या अर्घ्य: ऊर्जा और समृद्धि

संध्या अर्घ्य का महत्व सूर्य की अंतिम किरणों को ग्रहण करना है, जो नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है। वास्तु और ज्योतिष में यह धन-स्वास्थ्य योग बनाता है। छठी मैया की कृपा से संतान को रोगमुक्ति और दीर्घायु मिलती है। छठ महापर्व का यह रस्म पर्यावरण शुद्धि और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देती है, जो आधुनिक जीवन में तनाव मुक्ति प्रदान करती है।

उषा अर्घ्य: उगते सूर्य को समर्पण

सप्तमी तिथि पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। संध्या अर्घ्य की तरह ही व्रती घाट पर खड़े होकर जल-दूध, फल और चढ़ावा अर्पित करते हैं और इसके बाद अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण प्रसाद ग्रहण से होता है। छठ महापर्व का यह अंतिम रस्म नई शुरुआत और शुद्धि का प्रतीक है।

उषा अर्घ्य: नई ऊर्जा का स्वागत

उषा अर्घ्य सूर्य की प्रथम किरणों से जीवन शक्ति प्राप्ति का प्रतीक है। यह पापों का नाश, स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि लाता है। यह रस्म सामूहिक भक्ति से सामाजिक सद्भाव बढ़ाती है, जो परिवार में शांति और खुशहाली सुनिश्चित करती है। खरना निर्जला संकल्प, संध्या अर्घ्य कृतज्ञता और उषा अर्घ्य नई ऊर्जा का प्रतीक हैं। पौराणिक कथाओं से प्रेरित ये रस्में प्रकृति संरक्षण और भक्ति सिखाती हैं।

