छठ पूजा में खरना, शाम का अर्घ्य और सुबह के अर्घ्य का क्या महत्व है?

उषा अर्घ्य: नई ऊर्जा का स्वागत

उषा अर्घ्य सूर्य की प्रथम किरणों से जीवन शक्ति प्राप्ति का प्रतीक है। यह पापों का नाश, स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि लाता है। यह रस्म सामूहिक भक्ति से सामाजिक सद्भाव बढ़ाती है, जो परिवार में शांति और खुशहाली सुनिश्चित करती है। खरना निर्जला संकल्प, संध्या अर्घ्य कृतज्ञता और उषा अर्घ्य नई ऊर्जा का प्रतीक हैं। पौराणिक कथाओं से प्रेरित ये रस्में प्रकृति संरक्षण और भक्ति सिखाती हैं।