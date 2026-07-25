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चातुर्मास में घर के मेन गेट पर जरूर करें ये 4 काम, चमकेगी किस्मत और दूर होगी कंगाली

चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि में सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह आते हैं। शुभ कार्यों पर रोक रहती है, लेकिन वास्तु के कुछ आसान उपाय घर में सुख-शांति ला सकते हैं। मुख्य द्वार पर किए गए ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं।

Navaneet RathaurJul 25, 2026 08:25 pm IST
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चातुर्मास में मुख्य द्वार का विशेष महत्व

वास्तु शास्त्र में घर का मुख्य द्वार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही जगह ऊर्जा के प्रवेश का द्वार होती है। चातुर्मास के दौरान इस जगह पर सही उपाय करने से बुरी शक्तियों का प्रवेश रुकता है। घर में सकारात्मकता बढ़ती है और परिवार में शांति बनी रहती है। इन छोटे कामों से जीवन में अच्छे बदलाव आ सकते हैं।

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आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं

हिंदू परंपरा में तोरण लगाने का विशेष महत्व है। चातुर्मास में मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण जरूर लगाएं। ये पत्ते ताजा और हरे होने चाहिए। तोरण घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। नियमित रूप से बदलते रहने से इसका प्रभाव बना रहता है।

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तोरण लगाने से मिलने वाले लाभ

तोरण लगाने से घर का माहौल शुद्ध होता है। माना जाता है कि इससे शुभ परिणाम जल्दी दिखते हैं। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति में सुधार होता है। किस्मत चमकने लगती है और बाधाएं दूर होती हैं। यह उपाय सरल होते हुए भी बहुत प्रभावी माना गया है।

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रोली या हल्दी से स्वास्तिक बनाएं

मुख्य द्वार पर रोली या हल्दी से स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ माना जाता है। स्वास्तिक समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। इसे साफ जगह पर बनाएं और रोजाना या सप्ताह में एक बार नया बना सकते हैं। इस उपाय से गुरु ग्रह मजबूत होता है। करियर में सफलता और धन में वृद्धि की संभावना बढ़ती है।

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स्वास्तिक का प्रभाव

स्वास्तिक बनाने से घर में सुख-शांति का वास होता है। नकारात्मक सोच कम होती है और सकारात्मक माहौल बनता है। परिवार के बीच सामंजस्य बढ़ता है। चातुर्मास में यह उपाय विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। नियमित अभ्यास से बरकत बनी रहती है।

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घोड़े की नाल लगाएं

अगर घर में बार-बार नजर लगने की शिकायत हो, तो मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल U आकार में लगाएं। वास्तु के अनुसार, यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर रखती है। बुरी नजर से सुरक्षा मिलती है। नाल को साफ रखकर लगाना चाहिए। इससे घर के सदस्यों को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा का अनुभव होता है।

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शाम में दीपक जलाएं

हर शाम मुख्य द्वार पर दीपक जलाना लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत माना जाता है। इससे दरिद्रता दूर होती है और घर में समृद्धि आती है। घी या तेल का दीपक जलाएं। परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। नियमित रूप से जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और किस्मत चमकने लगती है।

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सुख-शांति और सौभाग्य में वृद्धि

ये 4 काम करने से घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। सुख-शांति और सौभाग्य बढ़ता है। आर्थिक तंगी दूर होने लगती है। चातुर्मास जैसे संवेदनशील समय में ये उपाय विशेष लाभ देते हैं। श्रद्धा और नियमितता से करने पर परिणाम जल्दी दिखते हैं। घर का माहौल पूरी तरह सकारात्मक हो जाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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