Chaturmas 2026: 25 जुलाई से शुरू होगा चातुर्मास, जानें 10 जरूरी बातें, क्या करें और किन कामों से बचें

चातुर्मास कब से शुरू होगा?

साल 2026 में देवशयनी एकादशी के साथ 25 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत होगी। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं। यह अवधि पूजा, जप, तप और आत्मसंयम के लिए विशेष मानी जाती है।