Chaturmas 2026: 25 जुलाई से शुरू होगा चातुर्मास, जानें 10 जरूरी बातें, क्या करें और किन कामों से बचें

साल 2026 में देवशयनी एकादशी के साथ 25 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत होगी। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं। यह अवधि पूजा, जप, तप और आत्मसंयम के लिए विशेष मानी जाती है।
चातुर्मास' का अर्थ है चार महीने की अवधि। हिंदू धर्म में इसे आध्यात्मिक साधना और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बेहद शुभ समय माना जाता है। इस दौरान भक्त भगवान विष्णु और अन्य देवी-देवताओं की विशेष पूजा करते हैं।
भगवान विष्णु के शयन की मान्यता पौराणिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर उनके जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है।
चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए शुभ कार्य आमतौर पर नहीं किए जाते। मान्यता है कि भगवान विष्णु के योगनिद्रा में रहने के कारण इन कार्यों को टालना शुभ माना जाता है।
इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्र जाप करें, गीता या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य करें। सात्विक जीवनशैली अपनाना भी शुभ माना जाता है।
चातुर्मास में तामसिक भोजन, नशा, झूठ, क्रोध, विवाद और दूसरों की निंदा से बचने की सलाह दी जाती है। संयमित जीवन को इस अवधि का महत्वपूर्ण नियम माना गया है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार चातुर्मास में अन्न, वस्त्र, छाता, जलपात्र और जरूरत की वस्तुओं का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। दान हमेशा श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए।
सावन का समय चातुर्मास के भीतर होता है। इसलिए शिव पूजा, व्रत और भगवान विष्णु की आराधना का महत्व और बढ़ जाता है।
कई श्रद्धालु इस दौरान एकादशी व्रत रखते हैं, नियमित पूजा-पाठ करते हैं और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इसे मन और विचारों को सकारात्मक बनाने का समय भी माना जाता है।
चातुर्मास का समापन देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी पर होगा। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं और इसके बाद विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं।