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Chaturmas 2026: 25 जुलाई से शुरू होगा चातुर्मास, जानें 10 जरूरी बातें, क्या करें और किन कामों से बचें

Chaturmas 2026: इस वर्ष चातुर्मास की शुरुआत 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी से होगी। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं। जानें चातुर्मास का महत्व, इस दौरान कौन-से मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्या करना शुभ माना जाता है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

Yogesh JoshiJul 23, 2026 07:33 pm IST
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चातुर्मास कब से शुरू होगा?

साल 2026 में देवशयनी एकादशी के साथ 25 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत होगी। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं। यह अवधि पूजा, जप, तप और आत्मसंयम के लिए विशेष मानी जाती है।

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चातुर्मास क्या है?

चातुर्मास' का अर्थ है चार महीने की अवधि। हिंदू धर्म में इसे आध्यात्मिक साधना और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बेहद शुभ समय माना जाता है। इस दौरान भक्त भगवान विष्णु और अन्य देवी-देवताओं की विशेष पूजा करते हैं।

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भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं

भगवान विष्णु के शयन की मान्यता पौराणिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर उनके जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है।

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मांगलिक कार्य क्यों टाले जाते हैं?

चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए शुभ कार्य आमतौर पर नहीं किए जाते। मान्यता है कि भगवान विष्णु के योगनिद्रा में रहने के कारण इन कार्यों को टालना शुभ माना जाता है।

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चातुर्मास में क्या करें?

इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्र जाप करें, गीता या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य करें। सात्विक जीवनशैली अपनाना भी शुभ माना जाता है।

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किन कामों से बचें?

चातुर्मास में तामसिक भोजन, नशा, झूठ, क्रोध, विवाद और दूसरों की निंदा से बचने की सलाह दी जाती है। संयमित जीवन को इस अवधि का महत्वपूर्ण नियम माना गया है।

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दान का क्या महत्व है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार चातुर्मास में अन्न, वस्त्र, छाता, जलपात्र और जरूरत की वस्तुओं का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। दान हमेशा श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए।

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सावन और चातुर्मास का संबंध

सावन का समय चातुर्मास के भीतर होता है। इसलिए शिव पूजा, व्रत और भगवान विष्णु की आराधना का महत्व और बढ़ जाता है।

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चातुर्मास में व्रत और पूजा का महत्व

कई श्रद्धालु इस दौरान एकादशी व्रत रखते हैं, नियमित पूजा-पाठ करते हैं और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इसे मन और विचारों को सकारात्मक बनाने का समय भी माना जाता है।

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चातुर्मास कब समाप्त होगा?

चातुर्मास का समापन देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी पर होगा। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं और इसके बाद विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं।

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